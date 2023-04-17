https://ria.ru/20230417/sunak-1865825430.html
Британский парламент начал расследование против премьера Сунака
Британский парламент начал расследование против премьера Сунака - РИА Новости, 17.04.2023
Британский парламент начал расследование против премьера Сунака
Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов, указано на сайте парламента. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:57
2023-04-17T14:57
2023-04-17T16:59
в мире
риши сунак
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов, указано на сайте парламента.Согласно правилам, каждый парламентарий должен регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в "реестре интересов".Расследование начали 13 апреля.Как уточнила газета The Telegraph со ссылкой на источник в офисе премьера, оно связано с долей жены Сунака Акшаты Мурти в компании по уходу за детьми Koru Kids.По информации СМИ, фирма получит дополнительное финансирование из бюджета, благодаря принятому пилотному проекту по популяризации профессии няни.При этом во время обсуждения в парламенте премьер скрыл заинтересованность своей супруги в этом вопросе.Сам Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги в компании Koru Kids задекларирована, сообщил корреспондент газеты The Sun Гарри Коул со ссылкой на письмо Сунака.Письмо датировано 4 апреля.Риши Сунак занял пост премьер-министра в конце октября 2022-го. Он стал третьим премьер-министром Великобритании в прошедшем году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его сменила Лиз Трасс, но ее правительство столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и продержалось всего 44 дня.
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в мире, риши сунак, великобритания, парламент великобритании
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Парламент Великобритании
Британский парламент начал расследование против премьера Сунака
Британский парламент начал расследование против премьера Сунака по вопросу его декларации
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов, указано на сайте парламента.
Согласно правилам, каждый парламентарий должен регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в "реестре интересов".
Расследование начали 13 апреля.
Как уточнила газета The Telegraph со ссылкой на источник в офисе премьера, оно связано с долей жены Сунака Акшаты Мурти в компании по уходу за детьми Koru Kids.
По информации СМИ, фирма получит дополнительное финансирование из бюджета, благодаря принятому пилотному проекту по популяризации профессии няни.
При этом во время обсуждения в парламенте премьер скрыл заинтересованность своей супруги в этом вопросе.
Сам Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги в компании Koru Kids задекларирована, сообщил корреспондент газеты The Sun Гарри Коул со ссылкой на письмо
Сунака.
«
"Комитет задавал мне вопросы. Я хотел бы уточнить для парламентского протокола, что этот интерес был верно задекларирован в кабинете министров. Новый список министерских интересов будет опубликован в ближайшее время независимым советником Лори Магнусом", — говорится в письме премьера, опубликованном журналистом в Twitter.
Письмо датировано 4 апреля.
Риши Сунак занял пост премьер-министра в конце октября 2022-го. Он стал третьим премьер-министром Великобритании в прошедшем году. В июле в отставку подал Борис Джонсон
. В сентябре его сменила Лиз Трасс
, но ее правительство столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и продержалось всего 44 дня.
Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП