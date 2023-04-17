В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям
Жителя Назрани задержали по подозрению в стрельбе из пневматического пистолета по детям
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Назрани, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону.
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"По данным следствия, 15 апреля 28-летний подозреваемый, находясь по месту своего проживания в многоквартирном доме по улице Московской города Назрани, произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате противоправных действий злоумышленника ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Региональная прокуратура сообщила, что расследование уголовного дел взял на контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко.
"Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в том числе дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.