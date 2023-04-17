https://ria.ru/20230417/strelba-1865912460.html

В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям

В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям - РИА Новости, 17.04.2023

В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Назрани, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:22

2023-04-17T19:22

2023-04-17T22:36

происшествия

назрань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

дети

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НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Назрани, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.Региональная прокуратура сообщила, что расследование уголовного дел взял на контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко."Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в том числе дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230414/arest-1865447053.html

назрань

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, назрань, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, дети