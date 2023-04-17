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В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям - РИА Новости, 17.04.2023
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19:22 17.04.2023 (обновлено: 22:36 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/strelba-1865912460.html
В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям
В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям - РИА Новости, 17.04.2023
В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Назрани, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:22
2023-04-17T22:36
происшествия
назрань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
дети
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НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Назрани, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.Региональная прокуратура сообщила, что расследование уголовного дел взял на контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко."Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в том числе дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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назрань
россия
республика ингушетия
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происшествия, назрань, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, дети
Происшествия, Назрань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия, Дети
В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям

Жителя Назрани задержали по подозрению в стрельбе из пневматического пистолета по детям

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя Назрани, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону.
«
"По данным следствия, 15 апреля 28-летний подозреваемый, находясь по месту своего проживания в многоквартирном доме по улице Московской города Назрани, произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате противоправных действий злоумышленника ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Региональная прокуратура сообщила, что расследование уголовного дел взял на контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко.
"Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в том числе дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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ПроисшествияНазраньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияДети
 
 
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