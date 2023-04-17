Первый испытательный полет корабля Starship отменили
Первый испытательный полет корабля Starship отменили из-за технических проблем
© AP Photo / Eric GayМужчины едут на лошадях мимо космического корабля SpaceX Starship в Бока-Чика, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Мужчины едут на лошадях мимо космического корабля SpaceX Starship в Бока-Чика, штат Техас
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starship отменили по техническим причинам, сообщила SpaceX в Twitter.
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"Это будет генеральной репетицией, <...> но мы не будем осуществлять запуск сегодня", — сказала представитель компании во время трансляции.
Планировалось, что Starship уйдет со стартовой площадки в Техасе, достигнет орбиты Земли, после чего упадет в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. В будущем, по задумке создателей, конструкция станет многоразовой.
Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск заявил, что один из клапанов давления двигателя не работает и это может стать причиной отмены старта, что и произошло за несколько минут до запуска.
Маск дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев.
Уже по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.