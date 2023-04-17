Рейтинг@Mail.ru
Первый испытательный полет корабля Starship отменили - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:20 17.04.2023 (обновлено: 17:25 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/starship-1865849549.html
Первый испытательный полет корабля Starship отменили
Первый испытательный полет корабля Starship отменили - РИА Новости, 17.04.2023
Первый испытательный полет корабля Starship отменили
Первый испытательный полет корабля Starship отменили по техническим причинам, сообщила SpaceX в Twitter. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:20
2023-04-17T17:25
наука
spacex
техас
земля
тихий океан
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865738665_0:0:3539:1991_1920x0_80_0_0_876bcfd5491b63a23d3f729a30549b3b.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starship отменили по техническим причинам, сообщила SpaceX в Twitter.Планировалось, что Starship уйдет со стартовой площадки в Техасе, достигнет орбиты Земли, после чего упадет в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. В будущем, по задумке создателей, конструкция станет многоразовой.Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск заявил, что один из клапанов давления двигателя не работает и это может стать причиной отмены старта, что и произошло за несколько минут до запуска.Маск дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев.Уже по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.
https://ria.ru/20230310/kosmos-1856948312.html
техас
земля
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865738665_808:0:3539:2048_1920x0_80_0_0_093d63ea405a722af5c3f845f1731eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
spacex, техас, земля, тихий океан, илон маск, twitter
Наука, SpaceX, Техас, Земля, Тихий океан, Илон Маск, Twitter
Первый испытательный полет корабля Starship отменили

Первый испытательный полет корабля Starship отменили из-за технических проблем

© AP Photo / Eric GayМужчины едут на лошадях мимо космического корабля SpaceX Starship в Бока-Чика, штат Техас
Мужчины едут на лошадях мимо космического корабля SpaceX Starship в Бока-Чика, штат Техас - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Eric Gay
Мужчины едут на лошадях мимо космического корабля SpaceX Starship в Бока-Чика, штат Техас
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starship отменили по техническим причинам, сообщила SpaceX в Twitter.
«

"Это будет генеральной репетицией, <...> но мы не будем осуществлять запуск сегодня", — сказала представитель компании во время трансляции.

Планировалось, что Starship уйдет со стартовой площадки в Техасе, достигнет орбиты Земли, после чего упадет в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. В будущем, по задумке создателей, конструкция станет многоразовой.
Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск заявил, что один из клапанов давления двигателя не работает и это может стать причиной отмены старта, что и произошло за несколько минут до запуска.
Маск дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев.
Уже по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.
Колонизация Марса
США хотят заменить Россию как партнера в одной из миссий по освоению Марса
10 марта, 11:20
 
НаукаSpaceXТехасЗемляТихий океанИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала