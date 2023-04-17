https://ria.ru/20230417/starship-1865849549.html

Первый испытательный полет корабля Starship отменили

Первый испытательный полет корабля Starship отменили - РИА Новости, 17.04.2023

Первый испытательный полет корабля Starship отменили

Первый испытательный полет корабля Starship отменили по техническим причинам, сообщила SpaceX в Twitter. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:20

2023-04-17T16:20

2023-04-17T17:25

наука

spacex

техас

земля

тихий океан

илон маск

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starship отменили по техническим причинам, сообщила SpaceX в Twitter.Планировалось, что Starship уйдет со стартовой площадки в Техасе, достигнет орбиты Земли, после чего упадет в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. В будущем, по задумке создателей, конструкция станет многоразовой.Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск заявил, что один из клапанов давления двигателя не работает и это может стать причиной отмены старта, что и произошло за несколько минут до запуска.Маск дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев.Уже по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.

https://ria.ru/20230310/kosmos-1856948312.html

техас

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тихий океан

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spacex, техас, земля, тихий океан, илон маск, twitter