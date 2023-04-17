https://ria.ru/20230417/shoygu-1865739603.html
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.04.2023
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава ведомства рассказал президенту о проведении учений Тихоокеанского флота. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:01
2023-04-17T10:01
2023-04-17T12:17
россия
тихий океан
охотское море
сергей шойгу
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава ведомства рассказал президенту о проведении учений Тихоокеанского флота."Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач", — приводятся слова Шойгу в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.Как пояснил министр, сейчас проводится второй этап внезапной проверки ТОФ — переход в южную часть Охотского моря с боевым маневрированием и "вскрытием подводной обстановки". Также отработаны "вопросы боевой устойчивости ракетных подлодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия". С 18 апреля Минобороны приступит к завершающему этапу — отработке ракетных ударов электронными пусками. По плану стратегические ракетоносцы вылетят в центральную часть Тихого океана и проведут имитационные артиллерийские стрельбы по корабельным группам условного противника.Путин после доклада отметил, что у государства "есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил".Он подчеркнул, что силы флота "в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться в конфликтах на любых направлениях".По словам главы государства, первый этап учений "действительно прошел на очень высоком уровне".С 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечены свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865751707_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6ec5693f0a5b30f7116e9f2d3548226.jpg
Шойгу о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота РФ
Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава ведомства рассказал президенту о проведении учений Тихоокеанского флота.
2023-04-17T10:01
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тихий океан, охотское море, сергей шойгу, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, Тихий океан, Охотское море, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Шойгу: в проверке Тихоокеанского флота задействованы более 25 тысяч военных
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава ведомства рассказал
президенту о проведении учений Тихоокеанского флота.
"Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач", — приводятся слова Шойгу в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.
Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям
Как пояснил министр, сейчас проводится второй этап внезапной проверки ТОФ
— переход в южную часть Охотского моря
с боевым маневрированием и "вскрытием подводной обстановки". Также отработаны "вопросы боевой устойчивости ракетных подлодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия".
С 18 апреля Минобороны приступит к завершающему этапу — отработке ракетных ударов электронными пусками. По плану стратегические ракетоносцы вылетят в центральную часть Тихого океана
и проведут имитационные артиллерийские стрельбы по корабельным группам условного противника.
Путин после доклада отметил, что у государства "есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил".
«
"Прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", — сказал президент.
Он подчеркнул, что силы флота "в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться в конфликтах на любых направлениях".
По словам главы государства, первый этап учений "действительно прошел на очень высоком уровне".
С 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечены свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял