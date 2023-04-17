https://ria.ru/20230417/shoygu-1865739603.html

Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота

Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.04.2023

Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота

Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава ведомства рассказал президенту о проведении учений Тихоокеанского флота. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:01

2023-04-17T10:01

2023-04-17T12:17

россия

тихий океан

охотское море

сергей шойгу

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава ведомства рассказал президенту о проведении учений Тихоокеанского флота."Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач", — приводятся слова Шойгу в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.Как пояснил министр, сейчас проводится второй этап внезапной проверки ТОФ — переход в южную часть Охотского моря с боевым маневрированием и "вскрытием подводной обстановки". Также отработаны "вопросы боевой устойчивости ракетных подлодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия". С 18 апреля Минобороны приступит к завершающему этапу — отработке ракетных ударов электронными пусками. По плану стратегические ракетоносцы вылетят в центральную часть Тихого океана и проведут имитационные артиллерийские стрельбы по корабельным группам условного противника.Путин после доклада отметил, что у государства "есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил".Он подчеркнул, что силы флота "в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться в конфликтах на любых направлениях".По словам главы государства, первый этап учений "действительно прошел на очень высоком уровне".С 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечены свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html

https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html

россия

тихий океан

охотское море

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Кирилл Волков

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Шойгу о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота РФ Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава ведомства рассказал президенту о проведении учений Тихоокеанского флота. 2023-04-17T10:01 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, тихий океан, охотское море, сергей шойгу, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии