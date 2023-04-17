https://ria.ru/20230417/serial-1865885374.html

В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма

В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма - РИА Новости, 17.04.2023

В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма

В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет". РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:45

2023-04-17T22:45

2023-04-17T22:45

культура

новости культуры

балет

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865897881_93:0:950:482_1920x0_80_0_0_758ecaec191809b584dc15b2fb2ed808.png

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет". В центре — советская прима Рута Майерс (Алла Сигалова). Она стала всемирно известным хореографом и через сорок лет возвращается в страну. На сцене главного балетного театра она поставит спектакль. Приехала Майерс по приглашению нового директора учреждения (Федор Бондарчук). Звезда балета займется не только постановкой — ей предстоит общаться со старыми друзьями и врагами. В том числе с бывшим возлюбленным — худруком Андреем Прониным (Игорь Гордин). В ролике много страсти и танцев. В нем показаны репетиции и интриги закулисья. Проект стартует в онлайн-кинотеатре Wink 18 мая. Ранее сообщалось о том, что в России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском.

https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, балет, кино и сериалы