https://ria.ru/20230417/serial-1865885374.html
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма - РИА Новости, 17.04.2023
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма
В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет". РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:45
2023-04-17T22:45
2023-04-17T22:45
культура
новости культуры
балет
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865897881_93:0:950:482_1920x0_80_0_0_758ecaec191809b584dc15b2fb2ed808.png
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет". В центре — советская прима Рута Майерс (Алла Сигалова). Она стала всемирно известным хореографом и через сорок лет возвращается в страну. На сцене главного балетного театра она поставит спектакль. Приехала Майерс по приглашению нового директора учреждения (Федор Бондарчук). Звезда балета займется не только постановкой — ей предстоит общаться со старыми друзьями и врагами. В том числе с бывшим возлюбленным — худруком Андреем Прониным (Игорь Гордин). В ролике много страсти и танцев. В нем показаны репетиции и интриги закулисья. Проект стартует в онлайн-кинотеатре Wink 18 мая. Ранее сообщалось о том, что в России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском.
https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865897881_200:0:843:482_1920x0_80_0_0_8dfc96afb3a0ba08052e9962385ff589.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, балет, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Балет, Кино и сериалы
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма
В трейлере "Балета" с Сигаловой и Бондарчуком показали самые жесткие кадры фильма
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет".
В центре — советская прима Рута Майерс (Алла Сигалова). Она стала всемирно известным хореографом и через сорок лет возвращается в страну. На сцене главного балетного театра она поставит спектакль.
Приехала Майерс по приглашению нового директора учреждения (Федор Бондарчук). Звезда балета займется не только постановкой — ей предстоит общаться со старыми друзьями и врагами. В том числе с бывшим возлюбленным — худруком Андреем Прониным (Игорь Гордин).
В ролике много страсти и танцев. В нем показаны репетиции и интриги закулисья.
Проект стартует в онлайн-кинотеатре Wink 18 мая.
Ранее сообщалось
о том, что в России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском.
"Вызов" покажут в 20 странах