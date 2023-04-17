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В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма - РИА Новости, 17.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:45 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/serial-1865885374.html
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма - РИА Новости, 17.04.2023
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма
В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет". РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:45
2023-04-17T22:45
культура
новости культуры
балет
кино и сериалы
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет". В центре — советская прима Рута Майерс (Алла Сигалова). Она стала всемирно известным хореографом и через сорок лет возвращается в страну. На сцене главного балетного театра она поставит спектакль. Приехала Майерс по приглашению нового директора учреждения (Федор Бондарчук). Звезда балета займется не только постановкой — ей предстоит общаться со старыми друзьями и врагами. В том числе с бывшим возлюбленным — худруком Андреем Прониным (Игорь Гордин). В ролике много страсти и танцев. В нем показаны репетиции и интриги закулисья. Проект стартует в онлайн-кинотеатре Wink 18 мая. Ранее сообщалось о том, что в России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском.
https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html
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новости культуры, балет, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Балет, Кино и сериалы
В трейлере "Балета" показали самые жесткие кадры фильма

В трейлере "Балета" с Сигаловой и Бондарчуком показали самые жесткие кадры фильма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Евгения Сангаджиева "Балет".
В центре — советская прима Рута Майерс (Алла Сигалова). Она стала всемирно известным хореографом и через сорок лет возвращается в страну. На сцене главного балетного театра она поставит спектакль.
Приехала Майерс по приглашению нового директора учреждения (Федор Бондарчук). Звезда балета займется не только постановкой — ей предстоит общаться со старыми друзьями и врагами. В том числе с бывшим возлюбленным — худруком Андреем Прониным (Игорь Гордин).
В ролике много страсти и танцев. В нем показаны репетиции и интриги закулисья.
Проект стартует в онлайн-кинотеатре Wink 18 мая.
Ранее сообщалось о том, что в России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском.
Кадр из фильма Вызов
"Вызов" покажут в 20 странах
13 апреля, 11:25
 
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