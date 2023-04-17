https://ria.ru/20230417/kino-1865811599.html
В России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском
В России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском - РИА Новости, 17.04.2023
В России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском
Киностудия имени Горького снимет два полнометражных игровых фильма о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:38
2023-04-17T15:38
2023-04-17T16:11
культура
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киностудия имени м. горького
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киностудия имени Горького снимет два полнометражных игровых фильма о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском, сообщили в пресс-службе учреждения.Сейчас они на этапе разработки. Рабочее название ленты о Чуковском — "Корней и Крокодил", а картины о Маяковском — "Закованные Фильмом". По словам главы продюсерского центра киностудии имени Горького Лики Бланк, фильмы не будут классическими биографиями. Один из них покажет отношения Маяковского с его музой Лилей Брик во время съемок немой ленты "Закованная фильмой". Второй фильм расскажет, как Чуковский создавал свою первую детскую поэму "Крокодил" и какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей.В пресс-службе напомнили, что поэма "Крокодил" была написана Корнеем Чуковским в 1916–1917 годах. Впервые она была издана в 1917-м под названием "Ваня и Крокодил" в приложении к журналу "Нива" "Для детей".Маяковский в 1918 году написал сценарий для Лили Брик. Вместе они снялись в немом художественном фильме "Закованная фильмой" режиссера Никандра Туркина. Главный герой – художник, у которого есть способностью видеть суть людей, но его это тяготит. Однажды он влюбляется в образ балерины из фильма, и девушка сходит с киноэкрана в реальный мир.Ранее сообщалось о том, что фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы.
https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, киностудия имени м. горького, владимир маяковский
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Киностудия имени М. Горького, Владимир Маяковский
В России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском
Киностудия имени Горького снимет фильмы о поэтах Маяковском и Чуковском
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киностудия имени Горького снимет два полнометражных игровых фильма о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском, сообщили в пресс-службе учреждения.
Сейчас они на этапе разработки. Рабочее название ленты о Чуковском — "Корней и Крокодил", а картины о Маяковском — "Закованные Фильмом".
По словам главы продюсерского центра киностудии имени Горького Лики Бланк, фильмы не будут классическими биографиями. Один из них покажет отношения Маяковского с его музой Лилей Брик во время съемок немой ленты "Закованная фильмой".
Второй фильм расскажет, как Чуковский создавал свою первую детскую поэму "Крокодил" и какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей.
«
"О них (Маяковском и Чуковском) написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны", – говорит генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
В пресс-службе напомнили, что поэма "Крокодил" была написана Корнеем Чуковским в 1916–1917 годах. Впервые она была издана в 1917-м под названием "Ваня и Крокодил" в приложении к журналу "Нива" "Для детей".
Маяковский в 1918 году написал сценарий для Лили Брик. Вместе они снялись в немом художественном фильме "Закованная фильмой" режиссера Никандра Туркина. Главный герой – художник, у которого есть способностью видеть суть людей, но его это тяготит. Однажды он влюбляется в образ балерины из фильма, и девушка сходит с киноэкрана в реальный мир.
«
"Фильм шел в прокате, но ни одной его копии не сохранилось, несколько забракованных кусков пленки хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов", — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось
о том, что фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы.
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