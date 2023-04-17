https://ria.ru/20230417/kino-1865811599.html

В России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском

В России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском - РИА Новости, 17.04.2023

В России снимут фильмы о Маяковском и Чуковском

Киностудия имени Горького снимет два полнометражных игровых фильма о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:38

2023-04-17T15:38

2023-04-17T16:11

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владимир маяковский

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киностудия имени Горького снимет два полнометражных игровых фильма о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском, сообщили в пресс-службе учреждения.Сейчас они на этапе разработки. Рабочее название ленты о Чуковском — "Корней и Крокодил", а картины о Маяковском — "Закованные Фильмом". По словам главы продюсерского центра киностудии имени Горького Лики Бланк, фильмы не будут классическими биографиями. Один из них покажет отношения Маяковского с его музой Лилей Брик во время съемок немой ленты "Закованная фильмой". Второй фильм расскажет, как Чуковский создавал свою первую детскую поэму "Крокодил" и какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей.В пресс-службе напомнили, что поэма "Крокодил" была написана Корнеем Чуковским в 1916–1917 годах. Впервые она была издана в 1917-м под названием "Ваня и Крокодил" в приложении к журналу "Нива" "Для детей".Маяковский в 1918 году написал сценарий для Лили Брик. Вместе они снялись в немом художественном фильме "Закованная фильмой" режиссера Никандра Туркина. Главный герой – художник, у которого есть способностью видеть суть людей, но его это тяготит. Однажды он влюбляется в образ балерины из фильма, и девушка сходит с киноэкрана в реальный мир.Ранее сообщалось о том, что фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы.

https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, киностудия имени м. горького, владимир маяковский