https://ria.ru/20230414/kino-1865393371.html

Фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы

Фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы - РИА Новости, 14.04.2023

Фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы

Документальный проект Netflix "Царица Клеопатра" раскритиковали за то, что роль древнеегипетской царицы исполнила темнокожая актриса Адель Джеймс, пишет Greek... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:56

2023-04-14T17:56

2023-04-14T17:56

культура

новости культуры

netflix

египет

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865389541_20:0:3661:2048_1920x0_80_0_0_1e4edd37080ed46b1b5d16406ee2ca2d.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Документальный проект Netflix "Царица Клеопатра" раскритиковали за то, что роль древнеегипетской царицы исполнила темнокожая актриса Адель Джеймс, пишет Greek City Times.Полемика началась после того, как сервис выложил трейлер фильма. В соцсетях отметили, что правительница Египта не была чернокожей. Она происходила из македонской династии Птолемеев. Например, один из пользователей заявил, что "это уже не смешно". А другой перефразировал название песни "Another One Bites the Dust". Родным языком Клеопатры, пишет Greek City Times, был греческий койне. При этом она была единственной правительницей династии Птолемеев, кто выучил египетский.О недовольстве решением Netflix сообщает и газета Dostor. Историк Мухаммед Шаабан в беседе с изданием указал, что проект исказит историю египетской цивилизации. Отметили в публикации, что такая тактика похожа на "продвижение утверждений об африканском централизме". Премьера фильма запланирована на 10 мая.Ранее сообщалось, что фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль.

https://ria.ru/20230406/kino-1863442506.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, netflix, египет, кино и сериалы