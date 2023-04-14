https://ria.ru/20230414/kino-1865393371.html
Фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы
Фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы - РИА Новости, 14.04.2023
Фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы
Документальный проект Netflix "Царица Клеопатра" раскритиковали за то, что роль древнеегипетской царицы исполнила темнокожая актриса Адель Джеймс, пишет Greek... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:56
2023-04-14T17:56
2023-04-14T17:56
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Документальный проект Netflix "Царица Клеопатра" раскритиковали за то, что роль древнеегипетской царицы исполнила темнокожая актриса Адель Джеймс, пишет Greek City Times.Полемика началась после того, как сервис выложил трейлер фильма. В соцсетях отметили, что правительница Египта не была чернокожей. Она происходила из македонской династии Птолемеев. Например, один из пользователей заявил, что "это уже не смешно". А другой перефразировал название песни "Another One Bites the Dust". Родным языком Клеопатры, пишет Greek City Times, был греческий койне. При этом она была единственной правительницей династии Птолемеев, кто выучил египетский.О недовольстве решением Netflix сообщает и газета Dostor. Историк Мухаммед Шаабан в беседе с изданием указал, что проект исказит историю египетской цивилизации. Отметили в публикации, что такая тактика похожа на "продвижение утверждений об африканском централизме". Премьера фильма запланирована на 10 мая.Ранее сообщалось, что фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль.
https://ria.ru/20230406/kino-1863442506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, netflix, египет, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Netflix, Египет, Кино и сериалы
Фильм Netflix о Клеопатре раскритиковали из-за цвета кожи актрисы
Фильм Netflix "Царица Клеопатра" раскритиковали из-за цвета кожи актрисы Адель Джеймс
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Документальный проект Netflix "Царица Клеопатра" раскритиковали за то, что роль древнеегипетской царицы исполнила темнокожая актриса Адель Джеймс, пишет
Greek City Times.
Полемика началась после того, как сервис выложил трейлер фильма. В соцсетях отметили, что правительница Египта не была чернокожей. Она происходила из македонской династии Птолемеев. Например, один из пользователей заявил, что "это уже не смешно". А другой перефразировал название песни "Another One Bites the Dust".
«
"Пала еще одна рыжеволосая", — написал он.
Родным языком Клеопатры, пишет Greek City Times, был греческий койне. При этом она была единственной правительницей династии Птолемеев, кто выучил египетский.
О недовольстве решением Netflix сообщает
и газета Dostor. Историк Мухаммед Шаабан в беседе с изданием указал, что проект исказит историю египетской цивилизации. Отметили в публикации, что такая тактика похожа на "продвижение утверждений об африканском централизме".
Премьера фильма запланирована на 10 мая.
Ранее сообщалось
, что фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль.
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