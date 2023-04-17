https://ria.ru/20230417/rossiya-1865776024.html

Косачев заявил, что Россия стремится сделать мир многополярным

Косачев заявил, что Россия стремится сделать мир многополярным - РИА Новости, 17.04.2023

Косачев заявил, что Россия стремится сделать мир многополярным

Россия и ее партнеры не пытаются сделать однополярный мир биполярным, наподобие времен холодной войны, они стремятся сделать его по-настоящему многополярным,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:14

2023-04-17T12:14

2023-04-17T12:14

россия

константин косачев

совет федерации рф

мгимо

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Россия и ее партнеры не пытаются сделать однополярный мир биполярным, наподобие времен холодной войны, они стремятся сделать его по-настоящему многополярным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Что очень важно понимать и что очень важно говорить: наши действия и действия наших единомышленников – это не попытка сделать однополярный мир вновь биполярным, это не попытка вернуть мир к межблоковому противостоянию времен холодной войны. Это попытка сделать мир по-настоящему многополярным, где всем без исключения, включая тот же самый коллективный Запад, будет свое комфортное место для того, чтобы развиваться самобытно, независимо", - сказал он на площадке МГИМО во время церемонии открытия ежегодной Международной модели ООН им. В.И. Чуркина. Косачев также отметил, что Россия отстаивает возвращение к концепции многополярного мира "уже совершенно точно не в одиночку". "Таких стран, как Россия, которые понимают все риски однополярной модели мироустройства и которые понимают, что в этой модели им не будет места, становится все больше", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230322/mir-1859680888.html

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россия, константин косачев, совет федерации рф, мгимо, оон