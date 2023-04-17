https://ria.ru/20230417/raykhsbryuke-1865745695.html

Климатические активисты перекрыли один из самых известных мостов в Вене

Климатические активисты перекрыли один из самых известных мостов в Вене - РИА Новости, 17.04.2023

Климатические активисты перекрыли один из самых известных мостов в Вене

Климатические активисты в понедельник утром перекрыли один из самых известных мостов в Вене - Райхсбрюке (нем. "Имперский мост"), соединяющий два берега Дуная,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:25

2023-04-17T10:25

2023-04-17T10:25

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вена

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экология

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ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Климатические активисты в понедельник утром перекрыли один из самых известных мостов в Вене - Райхсбрюке (нем. "Имперский мост"), соединяющий два берега Дуная, следует из сообщений движения Letzte Generation. "Так же невыносимо медленно, как наше правительство реагирует на предупреждающие крики науки, мы идем по Райхсбрюке", - написали в Twitter представители австрийского отделения движения. Пост в соцсети под названием "со скоростью улитки через Райхсбрюке" сопровождается видео, на кадрах которого активисты в оранжевых сигнальных жилетах с плакатами в руках перекрыли все шесть полос моста, став причиной большого автомобильного затора. "Наше правительство не воспринимает всерьез громкие предупреждения науки. Поэтому мы участвуем в акции гражданского неповиновения", - пояснили активисты. Протестующие требуют введения ограничений скорости на дорогах до 100 километров в час и предупреждают, что люди "падают в климатический ад". На плакатах участников акции также высказаны предположения, что у правительства нет плана по защите климата. "Почему даже такие бесплатные меры, как ограничение скорости до 100 километров в час, не реализуются? Это позволило бы одним махом сэкономить почти полмиллиона тонн CO2, и меньше людей погибло бы на автострадах", - добавили активисты. Полиция Вены в своем Twitter также предупредила о протесте на Райхсбрюке и попросила жителей города воспользоваться другой дорогой. "Мы задействуем дополнительные силы, чтобы как можно быстрее снять временную блокаду транспорта", - написали правоохранители.

https://ria.ru/20230407/aktivisty-1863900930.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вена, австрия, экология