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Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023
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10:16 17.04.2023 (обновлено: 10:44 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/putin-1865743136.html
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ
Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:16
2023-04-17T10:44
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и попросил его передать слова благодарности за работу."Первый этап (проверки) действительно прошел, внезапно проведен, на очень высоком уровне. Я хочу передать слова благодарности всем, кто организовал эту работу", - сказал Путин Шойгу."Спасибо большое, передам", - ответил глава Минобороны."Я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html
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"Прошу эту работу продолжить". Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте
"Прошу эту работу продолжить". Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия, владимир путин, сергей шойгу
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ

Путин: первый этап внезапной проверки ТОФ прошел на очень высоком уровне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и попросил его передать слова благодарности за работу.
"Первый этап (проверки) действительно прошел, внезапно проведен, на очень высоком уровне. Я хочу передать слова благодарности всем, кто организовал эту работу", - сказал Путин Шойгу.
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"Спасибо большое, передам", - ответил глава Минобороны.
"Я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - сказал глава государства.
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БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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