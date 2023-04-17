https://ria.ru/20230417/putin-1865743136.html
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ
Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:16
2023-04-17T10:16
2023-04-17T10:44
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и попросил его передать слова благодарности за работу."Первый этап (проверки) действительно прошел, внезапно проведен, на очень высоком уровне. Я хочу передать слова благодарности всем, кто организовал эту работу", - сказал Путин Шойгу."Спасибо большое, передам", - ответил глава Минобороны."Я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html
https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Прошу эту работу продолжить". Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте
"Прошу эту работу продолжить". Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте
2023-04-17T10:16
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия, владимир путин, сергей шойгу
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ
Путин: первый этап внезапной проверки ТОФ прошел на очень высоком уровне
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и попросил его передать слова благодарности за работу.
"Первый этап (проверки) действительно прошел, внезапно проведен, на очень высоком уровне. Я хочу передать слова благодарности всем, кто организовал эту работу", - сказал Путин Шойгу.
Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям
"Спасибо большое, передам", - ответил глава Минобороны.
"Я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - сказал глава государства.
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял