https://ria.ru/20230417/putin-1865743136.html

Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ

Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023

Путин поблагодарил военных, участвовавших в первом этапе проверки ТОФ

Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:16

2023-04-17T10:16

2023-04-17T10:44

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

россия

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и попросил его передать слова благодарности за работу."Первый этап (проверки) действительно прошел, внезапно проведен, на очень высоком уровне. Я хочу передать слова благодарности всем, кто организовал эту работу", - сказал Путин Шойгу."Спасибо большое, передам", - ответил глава Минобороны."Я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html

https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Прошу эту работу продолжить". Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте "Прошу эту работу продолжить". Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте 2023-04-17T10:16 true PT0M50S

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Дарья Буймова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия, владимир путин, сергей шойгу