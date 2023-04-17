https://ria.ru/20230417/putin-1865742519.html
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил - РИА Новости, 17.04.2023
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил
Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:12
2023-04-17T10:12
2023-04-17T10:27
вооруженные силы рф
безопасность
россия
донбасс
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин."И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", - сказал Путин.Путин и Шойгу встретились в Кремле в понедельник, они обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота.С 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html
https://ria.ru/20230417/shoygu-1865739603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, донбасс, владимир путин, сергей шойгу
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил
Путин: приоритеты применения ВС России прежде всего касаются украинского направления
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе
, на других новых территориях", - сказал Путин.
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял
"И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", - сказал Путин.
Путин и Шойгу встретились в Кремле в понедельник, они обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота.
С 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота