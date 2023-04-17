https://ria.ru/20230417/putin-1865742519.html

Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил

Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил - РИА Новости, 17.04.2023

Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил

Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:12

2023-04-17T10:12

2023-04-17T10:27

вооруженные силы рф

безопасность

россия

донбасс

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин."И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", - сказал Путин.Путин и Шойгу встретились в Кремле в понедельник, они обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота.С 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html

https://ria.ru/20230417/shoygu-1865739603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, россия, донбасс, владимир путин, сергей шойгу