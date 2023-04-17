Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 17.04.2023 (обновлено: 10:27 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/putin-1865742519.html
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил - РИА Новости, 17.04.2023
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил
Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:12
2023-04-17T10:27
вооруженные силы рф
безопасность
россия
донбасс
владимир путин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865741336_0:85:3104:1830_1920x0_80_0_0_b19a071669fb27ed62603f6f03bd5243.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин."И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", - сказал Путин.Путин и Шойгу встретились в Кремле в понедельник, они обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота.С 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html
https://ria.ru/20230417/shoygu-1865739603.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865741336_145:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_43782f424bce1b331cbabd1019198365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, россия, донбасс, владимир путин, сергей шойгу
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил

Путин: приоритеты применения ВС России прежде всего касаются украинского направления

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял
Вчера, 10:09
"И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", - сказал Путин.
Путин и Шойгу встретились в Кремле в понедельник, они обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота.
С 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Вчера, 10:01
 
Вооруженные силы РФБезопасностьРоссияДонбассВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала