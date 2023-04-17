Фильм "Джон Уик 4" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
"Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ за выходные, собрав более 57 миллионов рублей
© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
© 87Eleven Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Джон Уик 4". Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Боевик "Джон Уик 4" возглавил прокат в России и СНГ со сборами более 57 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
По сюжету картины, Джон Уик находит способ победить Правление кланов, но прежде, чем он заработает долгожданную свободу, Уик должен встретиться с новым врагом и его влиятельными соратниками, которые даже старых друзей могут превратить в предателей.
Вторую строчку заняла новинка проката - американская романтическая комедия "Мое прекрасное несчастье", которая собрала 28,4 миллиона рублей. Первокурсница Эбби - загадочная и недоступная. Она хочет сбежать от своего прошлого. Трэвис - бунтарь и чемпион подпольных боев, который не верит в любовь. Воплощая в себе все, от чего Эбби стоит держаться подальше, Трэвис предлагает девушке пари: если он выиграет следующий поединок, она проведет месяц с ним.
На третьем месте рейтинга - новый французский приключенческий фильм "Три мушкетера: Д'Артаньян", собравший 27,7 миллиона рублей. Прославленные мушкетеры скрестят шпаги в королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения. Они готовы отдать жизнь ради величия Франции.
Четвертую строчку рейтинга заняла картина "На солнце, вдоль рядов кукурузы", собравшая 18,5 миллиона рублей. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.
Замыкает рейтинг мультфильм "Коты Эрмитажа", который собрал 16,2 миллиона рублей. Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь.