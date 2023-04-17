https://ria.ru/20230417/polety-1865721415.html

В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами

В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами - РИА Новости, 17.04.2023

В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами

Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в польском небе, говорится в статье портала Onet. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T05:58

2023-04-17T05:58

2023-04-17T11:33

в мире

россия

турция

польша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152005/34/1520053446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d07b50945540fc01225250828e1b71d2.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в польском небе, говорится в статье портала Onet."Россияне обходят запрет на полеты над Польшей", — указывает издание. Так, в преддверии Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, "несмотря на введенные против России санкции". "Как это возможно?" — задалось вопросом издание.Как отмечается в материале, популярные среди туристов авиакомпании, к примеру, Turkish Airlines, по-прежнему летают в Россию. "Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув", — говорится в статье.Таким образом, несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов и иностранные санкции, россияне все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу, констатирует издание. "Россияне также летают в Турцию. При перевозке россиян из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталию Turkish Airlines использует польское небо", пишет Onet.Как напоминает издание, средиземноморское побережье Турции является любимым направлением для российских туристов, при этом конфликт на Украине и санкции не останавливают их от посещения турецких курортов.Кроме того, в Турции ожидают увеличения числа отдыхающих из России, отмечает издание. Так, атташе посольства страны в России Илькер Озкан спрогнозировал, что в этом году турпоток из России увеличится до шести миллионов человек, в то время как в 2022-м в Турции побывало 5,2 миллиона россиян.После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.

https://ria.ru/20230414/chernogoriya-1865310483.html

https://ria.ru/20230414/gruziya-1865361551.html

россия

турция

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, польша, евросоюз