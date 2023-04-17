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В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами - РИА Новости, 17.04.2023
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05:58 17.04.2023 (обновлено: 11:33 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/polety-1865721415.html
В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами
В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами - РИА Новости, 17.04.2023
В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами
Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в польском небе, говорится в статье портала Onet. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T05:58
2023-04-17T11:33
в мире
россия
турция
польша
евросоюз
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в польском небе, говорится в статье портала Onet."Россияне обходят запрет на полеты над Польшей", — указывает издание. Так, в преддверии Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, "несмотря на введенные против России санкции". "Как это возможно?" — задалось вопросом издание.Как отмечается в материале, популярные среди туристов авиакомпании, к примеру, Turkish Airlines, по-прежнему летают в Россию. "Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув", — говорится в статье.Таким образом, несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов и иностранные санкции, россияне все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу, констатирует издание. "Россияне также летают в Турцию. При перевозке россиян из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталию Turkish Airlines использует польское небо", пишет Onet.Как напоминает издание, средиземноморское побережье Турции является любимым направлением для российских туристов, при этом конфликт на Украине и санкции не останавливают их от посещения турецких курортов.Кроме того, в Турции ожидают увеличения числа отдыхающих из России, отмечает издание. Так, атташе посольства страны в России Илькер Озкан спрогнозировал, что в этом году турпоток из России увеличится до шести миллионов человек, в то время как в 2022-м в Турции побывало 5,2 миллиона россиян.После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
https://ria.ru/20230414/chernogoriya-1865310483.html
https://ria.ru/20230414/gruziya-1865361551.html
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в мире, россия, турция, польша, евросоюз
В мире, Россия, Турция, Польша, Евросоюз
В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами

Портал Onet сообщил о пролете турецких самолетов с россиянами над Польшей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321
Самолет Airbus A321 - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет Airbus A321. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в польском небе, говорится в статье портала Onet.
"Россияне обходят запрет на полеты над Польшей", — указывает издание.
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Так, в преддверии Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, "несмотря на введенные против России санкции". "Как это возможно?" — задалось вопросом издание.
Как отмечается в материале, популярные среди туристов авиакомпании, к примеру, Turkish Airlines, по-прежнему летают в Россию. "Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув", — говорится в статье.
Таким образом, несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов и иностранные санкции, россияне все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу, констатирует издание. "Россияне также летают в Турцию. При перевозке россиян из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталию Turkish Airlines использует польское небо", пишет Onet.
Как напоминает издание, средиземноморское побережье Турции является любимым направлением для российских туристов, при этом конфликт на Украине и санкции не останавливают их от посещения турецких курортов.
Кроме того, в Турции ожидают увеличения числа отдыхающих из России, отмечает издание. Так, атташе посольства страны в России Илькер Озкан спрогнозировал, что в этом году турпоток из России увеличится до шести миллионов человек, в то время как в 2022-м в Турции побывало 5,2 миллиона россиян.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
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