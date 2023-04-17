В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами
Портал Onet сообщил о пролете турецких самолетов с россиянами над Польшей
Самолет Airbus A321. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в польском небе, говорится в статье портала Onet.
"Россияне обходят запрет на полеты над Польшей", — указывает издание.
Так, в преддверии Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, "несмотря на введенные против России санкции". "Как это возможно?" — задалось вопросом издание.
Как отмечается в материале, популярные среди туристов авиакомпании, к примеру, Turkish Airlines, по-прежнему летают в Россию. "Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув", — говорится в статье.
Таким образом, несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов и иностранные санкции, россияне все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу, констатирует издание. "Россияне также летают в Турцию. При перевозке россиян из Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул или Анталию Turkish Airlines использует польское небо", пишет Onet.
Как напоминает издание, средиземноморское побережье Турции является любимым направлением для российских туристов, при этом конфликт на Украине и санкции не останавливают их от посещения турецких курортов.
Кроме того, в Турции ожидают увеличения числа отдыхающих из России, отмечает издание. Так, атташе посольства страны в России Илькер Озкан спрогнозировал, что в этом году турпоток из России увеличится до шести миллионов человек, в то время как в 2022-м в Турции побывало 5,2 миллиона россиян.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.