https://ria.ru/20230417/peterburg-1865763018.html
Петербург может приблизиться к рекорду 1965 года по отсутствию осадков
Петербург может приблизиться к рекорду 1965 года по отсутствию осадков - РИА Новости, 17.04.2023
Петербург может приблизиться к рекорду 1965 года по отсутствию осадков
Если прогноз по отсутствию осадков на этой неделе окажется верным, Санкт-Петербург приблизится к рекорду 58-летней давности, когда в городе за 22 дня ни разу не РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:31
2023-04-17T11:31
2023-04-17T11:31
погода
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Если прогноз по отсутствию осадков на этой неделе окажется верным, Санкт-Петербург приблизится к рекорду 58-летней давности, когда в городе за 22 дня ни разу не было дождя, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. "Осадков нет в Санкт-Петербурге уже 13 дней, а в середине апреля такого очень давно не было. Если еще прибавить начавшуюся и тоже сухую неделю, то можем приближаться к рекорду 1965 года, когда в течение 22 дней осадков в городе не было совсем", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Колесов, на этой неделе дневная температура в Петербурге составит 10-13 градусов тепла. Ночами может периодически холодать до 0 градусов. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около плюс 11 градусов по Цельсию, скорость ветра не превышает 3 метра в секунду.
https://ria.ru/20230417/astana-1865733192.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, санкт-петербург, александр колесов
Погода, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Петербург может приблизиться к рекорду 1965 года по отсутствию осадков
Синоптик Колесов: Петербург идет на рекорд 1965 года, когда дождей не было 22 дня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости.
Если прогноз по отсутствию осадков на этой неделе окажется верным, Санкт-Петербург приблизится к рекорду 58-летней давности, когда в городе за 22 дня ни разу не было дождя, сообщил
главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
"Осадков нет в Санкт-Петербурге уже 13 дней, а в середине апреля такого очень давно не было. Если еще прибавить начавшуюся и тоже сухую неделю, то можем приближаться к рекорду 1965 года, когда в течение 22 дней осадков в городе не было совсем", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Колесов, на этой неделе дневная температура в Петербурге составит 10-13 градусов тепла. Ночами может периодически холодать до 0 градусов.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около плюс 11 градусов по Цельсию, скорость ветра не превышает 3 метра в секунду.
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