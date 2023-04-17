https://ria.ru/20230417/pasport-1865718064.html

В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом

В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом - РИА Новости, 17.04.2023

В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом

В ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T03:22

2023-04-17T03:22

2023-04-17T03:33

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. Изменения предполагается внести в статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года", - говорится в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости. Начиная с 24 февраля 2022 года в средствах массовой информации стали появляться публикации о гражданах РФ, которые на камеру сжигают свои паспорта, отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту. Также отмечается, что сейчас действия, направленные на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 Кодекса об административных правонарушениях: "Умышленное уничтожение или порча паспорта, небрежное хранение, повлекшее утрату документа, влекут административную ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей".

https://ria.ru/20230414/deepfake-1865266073.html

https://ria.ru/20230412/pasport-1864899612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество