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В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом - РИА Новости, 17.04.2023
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03:22 17.04.2023 (обновлено: 03:33 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/pasport-1865718064.html
В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом
В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом - РИА Новости, 17.04.2023
В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом
В ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T03:22
2023-04-17T03:33
россия
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. Изменения предполагается внести в статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года", - говорится в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости. Начиная с 24 февраля 2022 года в средствах массовой информации стали появляться публикации о гражданах РФ, которые на камеру сжигают свои паспорта, отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту. Также отмечается, что сейчас действия, направленные на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 Кодекса об административных правонарушениях: "Умышленное уничтожение или порча паспорта, небрежное хранение, повлекшее утрату документа, влекут административную ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей".
https://ria.ru/20230414/deepfake-1865266073.html
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россия, общество
Россия, Общество
В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом

В ЛДПР разработали проект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Паспорт РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы.
Изменения предполагается внести в статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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"Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года", - говорится в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Начиная с 24 февраля 2022 года в средствах массовой информации стали появляться публикации о гражданах РФ, которые на камеру сжигают свои паспорта, отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Также отмечается, что сейчас действия, направленные на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 Кодекса об административных правонарушениях: "Умышленное уничтожение или порча паспорта, небрежное хранение, повлекшее утрату документа, влекут административную ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей".
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