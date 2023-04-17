https://ria.ru/20230417/noga-1865849651.html
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете - РИА Новости, 17.04.2023
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете
В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:20
2023-04-17T16:20
2023-04-17T16:20
происшествия
выборг
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает в понедельник СУСК по региону. Нога в черном полиэтиленовом пакете обнаружена у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. Нога, предположительно, мужчины. "Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая", - сообщает управление. Ранее, 16 февраля, возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в Выборге также был обнаружен фрагмент тела мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, однако личность подозреваемого пока не установлена. В пресс-службе подчеркивают, что решение по факту обнаружения ноги будет принято "с учетом результатов расследования уголовного дела по факту обнаружения останков 16 февраля".
https://ria.ru/20230414/pozhar-1865220517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, выборг, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете у заброшенной части гаражного кооператива
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости.
В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает
в понедельник СУСК по региону.
Нога в черном полиэтиленовом пакете обнаружена у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. Нога, предположительно, мужчины.
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"Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая", - сообщает управление.
Ранее, 16 февраля, возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в Выборге также был обнаружен фрагмент тела мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, однако личность подозреваемого пока не установлена.
В пресс-службе подчеркивают, что решение по факту обнаружения ноги будет принято "с учетом результатов расследования уголовного дела по факту обнаружения останков 16 февраля".
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