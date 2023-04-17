https://ria.ru/20230417/noga-1865849651.html

В Выборге нашли человеческую ногу в пакете

В Выборге нашли человеческую ногу в пакете - РИА Новости, 17.04.2023

В Выборге нашли человеческую ногу в пакете

В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:20

2023-04-17T16:20

2023-04-17T16:20

происшествия

выборг

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает в понедельник СУСК по региону. Нога в черном полиэтиленовом пакете обнаружена у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. Нога, предположительно, мужчины. "Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая", - сообщает управление. Ранее, 16 февраля, возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в Выборге также был обнаружен фрагмент тела мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, однако личность подозреваемого пока не установлена. В пресс-службе подчеркивают, что решение по факту обнаружения ноги будет принято "с учетом результатов расследования уголовного дела по факту обнаружения останков 16 февраля".

https://ria.ru/20230414/pozhar-1865220517.html

https://ria.ru/20230414/pensioner-1865388017.html

выборг

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, выборг, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)