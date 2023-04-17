Рейтинг@Mail.ru
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/noga-1865849651.html
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете - РИА Новости, 17.04.2023
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете
В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:20
2023-04-17T16:20
происшествия
выборг
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает в понедельник СУСК по региону. Нога в черном полиэтиленовом пакете обнаружена у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. Нога, предположительно, мужчины. "Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая", - сообщает управление. Ранее, 16 февраля, возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в Выборге также был обнаружен фрагмент тела мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, однако личность подозреваемого пока не установлена. В пресс-службе подчеркивают, что решение по факту обнаружения ноги будет принято "с учетом результатов расследования уголовного дела по факту обнаружения останков 16 февраля".
https://ria.ru/20230414/pozhar-1865220517.html
https://ria.ru/20230414/pensioner-1865388017.html
выборг
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выборг, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Выборге нашли человеческую ногу в пакете

В Выборге нашли человеческую ногу в пакете у заброшенной части гаражного кооператива

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области обнаружена человеческая нога, завернутая в пакет - сейчас выясняется, чья она и как оказалась на том месте, сообщает в понедельник СУСК по региону.
Нога в черном полиэтиленовом пакете обнаружена у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. Нога, предположительно, мужчины.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины
14 апреля, 08:46
"Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая", - сообщает управление.
Ранее, 16 февраля, возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в Выборге также был обнаружен фрагмент тела мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, однако личность подозреваемого пока не установлена.
В пресс-службе подчеркивают, что решение по факту обнаружения ноги будет принято "с учетом результатов расследования уголовного дела по факту обнаружения останков 16 февраля".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Пермском крае нашли мумифицированное тело пенсионера
14 апреля, 16:39
 
ПроисшествияВыборгЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала