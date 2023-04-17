https://ria.ru/20230417/neft-1865723413.html

В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка

В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка - РИА Новости, 17.04.2023

В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка

Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:38

2023-04-17T06:38

2023-04-17T09:37

экономика

индия

юрий сентюрин

китай

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику нефтяного рынка до конца года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ранее он заявил в интервью агентству, что антирыночные механизмы, в том числе введение Западом ценовых потолков, серьезно дестабилизируют рынок. "В условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе - до конца 2023 года - будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений", - заявил Сентюрин. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230417/ssha-1865715453.html

индия

китай

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экономика, индия, юрий сентюрин, китай, россия, цены на нефть