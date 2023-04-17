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В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка - РИА Новости, 17.04.2023
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка
Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:38
2023-04-17T06:38
2023-04-17T09:37
экономика
индия
юрий сентюрин
китай
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику нефтяного рынка до конца года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ранее он заявил в интервью агентству, что антирыночные механизмы, в том числе введение Западом ценовых потолков, серьезно дестабилизируют рынок. "В условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе - до конца 2023 года - будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений", - заявил Сентюрин. Читайте полный текст интервью >>>
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экономика, индия, юрий сентюрин, китай, россия, цены на нефть
Экономика, Индия, Юрий Сентюрин, Китай, Россия, Цены на нефть
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка
Посол Сентюрин: банковский кризис и санкции против России могут повлиять на нефтяной рынок
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику нефтяного рынка до конца года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
Ранее он заявил в интервью агентству, что антирыночные механизмы, в том числе введение Западом ценовых потолков, серьезно дестабилизируют рынок.
"В условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе - до конца 2023 года - будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений", - заявил Сентюрин.
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