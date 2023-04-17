Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 17.04.2023 (обновлено: 09:37 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/neft-1865723413.html
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка - РИА Новости, 17.04.2023
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка
Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:38
2023-04-17T09:37
экономика
индия
юрий сентюрин
китай
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику нефтяного рынка до конца года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ранее он заявил в интервью агентству, что антирыночные механизмы, в том числе введение Западом ценовых потолков, серьезно дестабилизируют рынок. "В условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе - до конца 2023 года - будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений", - заявил Сентюрин. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230417/ssha-1865715453.html
индия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:259:2384:2047_1920x0_80_0_0_1f0c0a93c3efa54989b537e71dd9c994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, юрий сентюрин, китай, россия, цены на нефть
Экономика, Индия, Юрий Сентюрин, Китай, Россия, Цены на нефть
В МИД назвали факторы, которые могут влиять на динамику нефтяного рынка

Посол Сентюрин: банковский кризис и санкции против России могут повлиять на нефтяной рынок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций - факторы, которые могут повлиять на динамику нефтяного рынка до конца года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
Ранее он заявил в интервью агентству, что антирыночные механизмы, в том числе введение Западом ценовых потолков, серьезно дестабилизируют рынок.
"В условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе - до конца 2023 года - будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений", - заявил Сентюрин.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Чиновники Минфина США обсудят в Казахстане и Киргизии санкции против России
Вчера, 02:03
 
ЭкономикаИндияЮрий СентюринКитайРоссияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала