Юрий Сентюрин: состояние глобальной энергетики рискует перейти в кризис
© Фото : Предоставлено пресс-службой Минобрнауки РФЮрий Сентюрин
© Фото : Предоставлено пресс-службой Минобрнауки РФ
Юрий Сентюрин. Архивное фото
Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин в интервью РИА Новости рассказал о причинах нынешней высокой волатильности на мировых энергетических рынках, о том, какие шаги предпринимают Москва и партнеры для их стабилизации, и ответил на вопрос, могут ли в перспективе все же созреть условия для создания "газовой ОПЕК"
— Можно ли прогнозировать, что в связи с постковидным восстановлением экономики Китая цены на нефть пойдут вверх? Каковы сейчас прогнозы по возможному росту? Может ли потолок цен, введенный на российскую нефть, помешать этому?
— В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов. В результате на сегодняшний день состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное, с риском перерастания в кризисное, что в сочетании с хроническим недоинвестированием и неоправдавшимися ожиданиями относительно темпов восстановления экономики от последствий пандемии критически снижает точность прогнозирования.
Показательным в этом смысле является один из ключевых выводов 13-го стратегического энергодиалога ведущих международных аналитических структур (прошел 15 февраля в Саудовской Аравии – ред.): "множество сценариев и разброс в оценках сопоставимы с размерами самих нефтяного и газового рынков". Отмечу, что в стратегическом диалоге приняли участие Международный энергетический форум (МЭФ), Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), Международное энергетическое агентство (МЭА), Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), Агентство по возобновляемой энергетике, Мировой энергетический совет (МИРЭС), Восточно-Средиземноморский газовый форум, Организация африканских стран – экспортеров нефти, энергоориентированные консалтинговые агентства и НИИ. При разности количественных оценок все представленные сценарии (кроме IEA Net Zero) до 2030 года не предсказывают значительных изменений в мировом энергобалансе. Углеводороды составят 62-77% в общем объеме спроса на энергию (для сравнения, в 2021 году – 80%) при умеренном снижении доли угля. При этом профильные ОПЕК и ФСЭГ позитивно характеризуют перспективы спроса на нефть и газ на горизонте прогнозирования до 2045-2050 годов. Представляется важным отметить, что бесконечные манипуляции вокруг "потолка цен" на нефть носят очевидно деструктивный характер, негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и в конечном итоге ставят под удар интересы потребителей. Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, действия ОПЕК+ (решение последнего министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о продлении до конца года сделки по корректировке общей добычи в сторону уменьшения на два миллиона баррелей в сутки и добровольное дополнительное сокращение добычи девятью странами ОПЕК+ в суммарном размере 1,66 миллиона баррелей) можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на "черное золото" и дестабилизации рынков.
В этом проявляется схожесть подходов стран-участниц ОПЕК+, неоднократно дававших разъяснения относительно неприемлемости установления антирыночного "ценового потолка" и ответных шагов по отношению к попыткам навязать экспортерам свои правила игры. При этом в условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе – до конца 2023 года – будут оказывать влияние такие факторы как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений".
— Еврокомиссия в последние годы активно проводила политику либерализации рынка газа на континенте, однако к концу 2022 года с одобрением "газового потолка" вводится фактически регулирование цен. Какие последствия будет иметь этот шаг?
— Попытки установления "ценового потолка" и формирования "рынка покупателей" имеют равно деструктивное воздействие как на нефтяной рынок, так и на газовый. По сути речь идет об отходе от международного права и норм ВТО, целенаправленном ущемлении интересов и сдерживании ресурсных стран, использовании энергетики в качестве инструмента геополитического воздействия.
Подтверждение этому – наблюдаемая сегодня фрагментация глобального газового рынка и многочисленные кризисные явления, что в совокупности привело к перебалансировке приоритетов и подходов государств к реализации национальных энергетических политик. Сегодня в топе темы энергобезопасности, недопущения "энергетического голода", компенсации высоких цен на энергоносители. При этом запущенные ранее процессы ужесточения экологических и углеродных стандартов продолжают динамично развиваться.
В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики. С сожалением приходится констатировать обратную динамику и отсутствие предпосылок для нормализации состояния рынков в ближайшей перспективе. Свежим примером этого служит результат рассмотрения Советом Безопасности ООН российского проекта резолюции об учреждении независимой международной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов на ветках газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", который был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспрецедентной диверсии на крупном промышленном объекте гражданской инфраструктуры с тяжелыми экологическими и экономическими последствиями. В соответствии с положениями Концепции внешней политики РФ, утвержденной президентом Путиным 31 марта, в ответ на безответственные экономические решения и противоправные односторонние меры ограничительного характера наша страна "намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами" исходя из своих национальных интересов. Уверены, что "большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы, вносящей решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития государств. Это открывает широкие возможности для успешной деятельности Российской Федерации на международной арене".
— Ранее вы говорили, что технически создать "газовую ОПЕК" невозможно, объясняя это тем, что цены на газ формируются другими методами, но затем Европа выступила с идеей газового потолка цен и идея о регулировании этого рынка стала высказываться еще активнее в разных странах. Поменяли ли вы сейчас свою точку зрения?
— Россия активно задействует инструментарий многосторонней дипломатии на треке международного энергетического и, в частности, газового сотрудничества. Направление работы и конкретные задачи на данном направлении определены руководством нашей страны и закреплены в Концепции внешней политики РФ, Стратегии национальной безопасности РФ, Энергетической стратегии России на период до 2035 года. В настоящее время энергетические рынки находятся под давлением искусственно созданных кризисных факторов, характеризуются высокой степенью неопределенности и волатильности. Тем не менее даже в этой обстановке Россия продолжает действовать, опираясь на имеющиеся возможности и ориентируясь на реализацию перспективных проектов и остающиеся механизмы конструктивного сотрудничества. В частности, речь идет о таких ключевых инициативах президента РФ как создание газового хаба в Турции, использование национальных валют в торговле энергоресурсами и тому подобное.
В части же функционирующих механизмов сотрудничества в газовой области напомню, что еще в начале 2000-х годов крупнейшие производители и экспортеры природного газа приняли решение о создании международной правительственной организации Форум стран – экспортеров газа, целями которой являются защита суверенных прав стран-участниц на их ресурсы природного газа, максимальное увеличение ценности этих ресурсов на благо их народов и содействие координации их действий для обеспечения устойчивого развития и энергетической безопасности. Сегодня ФСЭГ объединяет 19 государств-экспортеров природного газа, которые контролируют 72% доказанных запасов природного газа, 44% его производства, 56% трубопроводного экспорта и 52% поставок СПГ. Россия является одной из стран-участниц организации и в этом качестве играет в ней значимую роль.
Инструментарий организации, круг ее полномочий, цели и задачи определяются коллективно на уровне первых лиц стран-участниц. Последние такие решения были приняты в ходе 6-го Саммита ФСЭГ на уровне глав государств и правительств и закреплены в Дохийской декларации от 22 февраля. В ходе 24 министерской встречи Форума в Каире стороны приняли ряд значимых решений, которые были зафиксированы в Министерском заявлении, новой редакции Долгосрочной стратегии организации и пакете министерских резолюций.
Сегодня страны-участницы ФСЭГ демонстрируют высокую степень скоординированности в отношении вопросов коллективного реагирования на возникающие вызовы, недопустимости односторонних экономических рестрикций, предпринимаемых без санкции Совета Безопасности ООН, и экстратерриториального применения национального законодательства. На площадке Форума ведущие производители и экспортеры газа предпринимают конкретные шаги для укрепления глобальной энергобезопасности, выработки взвешенных подходов к изменению структуры мировой энергетики, сбалансированной климатической повестки, "не затмевающей" задачу обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Конечно, на фоне динамично меняющегося энерголандшафта интересы по дальнейшему сближению стран-участниц ФСЭГ могут быть реализованы на основании их коллективного решения через пересмотр контуров организации.
— В прошлом году объемы поставляемого в Европу СПГ из США превысили объемы российского трубопроводного газа. Сохранится ли эта тенденция в нынешнем году? Можно ли говорить, что в результате западных санкций европейский газовый рынок был окончательно перекроен в пользу США и Россия была вытеснена с него? Какие факторы могут изменить тенденцию?
— К началу 2022 года мировой газовый рынок уже был в состоянии повышенной волатильности: многолетнее недоинвестирование, затянувшееся восстановление от последствий пандемии COVID-19 спровоцировали дисбаланс между спросом и предложением и, как следствие, резкий рост спотовых цен на газ, в частности, в Европе. Принятие односторонних рестрикций странами Евросоюза и ответных шагов со стороны Российской Федерации фактически привело к тому, что под надуманным предлогом диверсификации произошло перераспределение долей поставщиков "голубого топлива" на европейском рынке.
Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен "ресурсом нон грата".
По усредненным подсчетам, в первом квартале 2022 года импорт российского природного газа странами ЕС сократился на 60,7% г/г. (речь идет о трубопроводных поставках). Тем не менее, по данным Института энергетики и финансов России, по состоянию на начало 2023 года поставки трубопроводного газа продолжаются в 10 европейских стран (без учета Турции), включая семь стран-членов ЕС. Вопреки экономической целесообразности в погоне за газовой независимостью, в дополнение к закупке дорогого газа у США многие из европейских стран, включая Германию, Италию, Грецию, Нидерланды и Францию, продолжают инвестировать в строительство или расширение существующих мощностей по приему СПГ. При этом экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется. Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества с партнерами, основанный на принципах обоюдного уважения, баланса интересов и взаимной выгоды. Концепция внешней политики России предельно четко определяет страновые подходы в этой сфере. В этом контексте ключевой задачей является "снижение зависимости российской экономики от недружественных действий иностранных государств" и нейтрализация любых попыток добиваться глобального доминирования в энергетической сфере. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, "Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых, и тем более враждебных, намерений к кому бы то ни было и рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов".