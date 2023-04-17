https://ria.ru/20230417/sentyurin-1865632377.html

Юрий Сентюрин: состояние глобальной энергетики рискует перейти в кризис

Юрий Сентюрин: состояние глобальной энергетики рискует перейти в кризис - РИА Новости, 17.04.2023

Юрий Сентюрин: состояние глобальной энергетики рискует перейти в кризис

Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин в интервью РИА Новости рассказал о причинах нынешней высокой волатильности на мировых энергетических рынках, РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:00

2023-04-17T09:00

2023-04-17T09:05

экономика

россия

европа

сша

владимир путин

юрий сентюрин

опек

фсэг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19067/65/190676552_0:956:1945:2050_1920x0_80_0_0_4ee7cc2d8f112bba00951320d610dec9.jpg

Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин в интервью РИА Новости рассказал о причинах нынешней высокой волатильности на мировых энергетических рынках, о том, какие шаги предпринимают Москва и партнеры для их стабилизации, и ответил на вопрос, могут ли в перспективе все же созреть условия для создания "газовой ОПЕК"— Можно ли прогнозировать, что в связи с постковидным восстановлением экономики Китая цены на нефть пойдут вверх? Каковы сейчас прогнозы по возможному росту? Может ли потолок цен, введенный на российскую нефть, помешать этому?— В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов. В результате на сегодняшний день состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное, с риском перерастания в кризисное, что в сочетании с хроническим недоинвестированием и неоправдавшимися ожиданиями относительно темпов восстановления экономики от последствий пандемии критически снижает точность прогнозирования. Показательным в этом смысле является один из ключевых выводов 13-го стратегического энергодиалога ведущих международных аналитических структур (прошел 15 февраля в Саудовской Аравии – ред.): "множество сценариев и разброс в оценках сопоставимы с размерами самих нефтяного и газового рынков". Отмечу, что в стратегическом диалоге приняли участие Международный энергетический форум (МЭФ), Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), Международное энергетическое агентство (МЭА), Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), Агентство по возобновляемой энергетике, Мировой энергетический совет (МИРЭС), Восточно-Средиземноморский газовый форум, Организация африканских стран – экспортеров нефти, энергоориентированные консалтинговые агентства и НИИ. При разности количественных оценок все представленные сценарии (кроме IEA Net Zero) до 2030 года не предсказывают значительных изменений в мировом энергобалансе. Углеводороды составят 62-77% в общем объеме спроса на энергию (для сравнения, в 2021 году – 80%) при умеренном снижении доли угля. При этом профильные ОПЕК и ФСЭГ позитивно характеризуют перспективы спроса на нефть и газ на горизонте прогнозирования до 2045-2050 годов. Представляется важным отметить, что бесконечные манипуляции вокруг "потолка цен" на нефть носят очевидно деструктивный характер, негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и в конечном итоге ставят под удар интересы потребителей. Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, действия ОПЕК+ (решение последнего министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о продлении до конца года сделки по корректировке общей добычи в сторону уменьшения на два миллиона баррелей в сутки и добровольное дополнительное сокращение добычи девятью странами ОПЕК+ в суммарном размере 1,66 миллиона баррелей) можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на "черное золото" и дестабилизации рынков.В этом проявляется схожесть подходов стран-участниц ОПЕК+, неоднократно дававших разъяснения относительно неприемлемости установления антирыночного "ценового потолка" и ответных шагов по отношению к попыткам навязать экспортерам свои правила игры. При этом в условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе – до конца 2023 года – будут оказывать влияние такие факторы как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений".— Еврокомиссия в последние годы активно проводила политику либерализации рынка газа на континенте, однако к концу 2022 года с одобрением "газового потолка" вводится фактически регулирование цен. Какие последствия будет иметь этот шаг?— Попытки установления "ценового потолка" и формирования "рынка покупателей" имеют равно деструктивное воздействие как на нефтяной рынок, так и на газовый. По сути речь идет об отходе от международного права и норм ВТО, целенаправленном ущемлении интересов и сдерживании ресурсных стран, использовании энергетики в качестве инструмента геополитического воздействия.Подтверждение этому – наблюдаемая сегодня фрагментация глобального газового рынка и многочисленные кризисные явления, что в совокупности привело к перебалансировке приоритетов и подходов государств к реализации национальных энергетических политик. Сегодня в топе темы энергобезопасности, недопущения "энергетического голода", компенсации высоких цен на энергоносители. При этом запущенные ранее процессы ужесточения экологических и углеродных стандартов продолжают динамично развиваться.В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики. С сожалением приходится констатировать обратную динамику и отсутствие предпосылок для нормализации состояния рынков в ближайшей перспективе. Свежим примером этого служит результат рассмотрения Советом Безопасности ООН российского проекта резолюции об учреждении независимой международной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов на ветках газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", который был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспрецедентной диверсии на крупном промышленном объекте гражданской инфраструктуры с тяжелыми экологическими и экономическими последствиями. В соответствии с положениями Концепции внешней политики РФ, утвержденной президентом Путиным 31 марта, в ответ на безответственные экономические решения и противоправные односторонние меры ограничительного характера наша страна "намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами" исходя из своих национальных интересов. Уверены, что "большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы, вносящей решающий вклад в поддержание глобальной безопасности и обеспечение мирного развития государств. Это открывает широкие возможности для успешной деятельности Российской Федерации на международной арене".— Ранее вы говорили, что технически создать "газовую ОПЕК" невозможно, объясняя это тем, что цены на газ формируются другими методами, но затем Европа выступила с идеей газового потолка цен и идея о регулировании этого рынка стала высказываться еще активнее в разных странах. Поменяли ли вы сейчас свою точку зрения?— Россия активно задействует инструментарий многосторонней дипломатии на треке международного энергетического и, в частности, газового сотрудничества. Направление работы и конкретные задачи на данном направлении определены руководством нашей страны и закреплены в Концепции внешней политики РФ, Стратегии национальной безопасности РФ, Энергетической стратегии России на период до 2035 года. В настоящее время энергетические рынки находятся под давлением искусственно созданных кризисных факторов, характеризуются высокой степенью неопределенности и волатильности. Тем не менее даже в этой обстановке Россия продолжает действовать, опираясь на имеющиеся возможности и ориентируясь на реализацию перспективных проектов и остающиеся механизмы конструктивного сотрудничества. В частности, речь идет о таких ключевых инициативах президента РФ как создание газового хаба в Турции, использование национальных валют в торговле энергоресурсами и тому подобное.В части же функционирующих механизмов сотрудничества в газовой области напомню, что еще в начале 2000-х годов крупнейшие производители и экспортеры природного газа приняли решение о создании международной правительственной организации Форум стран – экспортеров газа, целями которой являются защита суверенных прав стран-участниц на их ресурсы природного газа, максимальное увеличение ценности этих ресурсов на благо их народов и содействие координации их действий для обеспечения устойчивого развития и энергетической безопасности. Сегодня ФСЭГ объединяет 19 государств-экспортеров природного газа, которые контролируют 72% доказанных запасов природного газа, 44% его производства, 56% трубопроводного экспорта и 52% поставок СПГ. Россия является одной из стран-участниц организации и в этом качестве играет в ней значимую роль.Инструментарий организации, круг ее полномочий, цели и задачи определяются коллективно на уровне первых лиц стран-участниц. Последние такие решения были приняты в ходе 6-го Саммита ФСЭГ на уровне глав государств и правительств и закреплены в Дохийской декларации от 22 февраля. В ходе 24 министерской встречи Форума в Каире стороны приняли ряд значимых решений, которые были зафиксированы в Министерском заявлении, новой редакции Долгосрочной стратегии организации и пакете министерских резолюций.Сегодня страны-участницы ФСЭГ демонстрируют высокую степень скоординированности в отношении вопросов коллективного реагирования на возникающие вызовы, недопустимости односторонних экономических рестрикций, предпринимаемых без санкции Совета Безопасности ООН, и экстратерриториального применения национального законодательства. На площадке Форума ведущие производители и экспортеры газа предпринимают конкретные шаги для укрепления глобальной энергобезопасности, выработки взвешенных подходов к изменению структуры мировой энергетики, сбалансированной климатической повестки, "не затмевающей" задачу обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Конечно, на фоне динамично меняющегося энерголандшафта интересы по дальнейшему сближению стран-участниц ФСЭГ могут быть реализованы на основании их коллективного решения через пересмотр контуров организации.— В прошлом году объемы поставляемого в Европу СПГ из США превысили объемы российского трубопроводного газа. Сохранится ли эта тенденция в нынешнем году? Можно ли говорить, что в результате западных санкций европейский газовый рынок был окончательно перекроен в пользу США и Россия была вытеснена с него? Какие факторы могут изменить тенденцию?— К началу 2022 года мировой газовый рынок уже был в состоянии повышенной волатильности: многолетнее недоинвестирование, затянувшееся восстановление от последствий пандемии COVID-19 спровоцировали дисбаланс между спросом и предложением и, как следствие, резкий рост спотовых цен на газ, в частности, в Европе. Принятие односторонних рестрикций странами Евросоюза и ответных шагов со стороны Российской Федерации фактически привело к тому, что под надуманным предлогом диверсификации произошло перераспределение долей поставщиков "голубого топлива" на европейском рынке.Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен "ресурсом нон грата".По усредненным подсчетам, в первом квартале 2022 года импорт российского природного газа странами ЕС сократился на 60,7% г/г. (речь идет о трубопроводных поставках). Тем не менее, по данным Института энергетики и финансов России, по состоянию на начало 2023 года поставки трубопроводного газа продолжаются в 10 европейских стран (без учета Турции), включая семь стран-членов ЕС. Вопреки экономической целесообразности в погоне за газовой независимостью, в дополнение к закупке дорогого газа у США многие из европейских стран, включая Германию, Италию, Грецию, Нидерланды и Францию, продолжают инвестировать в строительство или расширение существующих мощностей по приему СПГ. При этом экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется. Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества с партнерами, основанный на принципах обоюдного уважения, баланса интересов и взаимной выгоды. Концепция внешней политики России предельно четко определяет страновые подходы в этой сфере. В этом контексте ключевой задачей является "снижение зависимости российской экономики от недружественных действий иностранных государств" и нейтрализация любых попыток добиваться глобального доминирования в энергетической сфере. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, "Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых, и тем более враждебных, намерений к кому бы то ни было и рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов".

https://ria.ru/20230415/energetika-1865482516.html

https://ria.ru/20230412/vengriya-1864885507.html

https://ria.ru/20230321/energetika-1859610918.html

https://ria.ru/20230312/gaz-1857298732.html

https://ria.ru/20230310/atom-1856984738.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, сша, владимир путин, юрий сентюрин, опек, фсэг, евросоюз, северный поток