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В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники - РИА Новости, 17.04.2023
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Наука
 
09:00 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/nauka-1865017407.html
В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники
В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники - РИА Новости, 17.04.2023
В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники
Ученые РГАУ-МСХА создали сплав с улучшенными эксплуатационными характеристиками. По словам ученых, из него будут производить различные детали для аграрного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:00
2023-04-17T09:00
наука
навигатор абитуриента
наука
россия
российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия)
металл
университетская наука
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА создали сплав с улучшенными эксплуатационными характеристиками. По словам ученых, из него будут производить различные детали для аграрного машиностроения. Результаты исследований опубликованы в Materials Science and Engineering: A. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.По словам заведующего кафедрой материаловедения и технологий машиностроения Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Сергея Гайдара, разработка направлена на импортозамещение и по предварительным расчетам ее стоимость будет ниже, чем у зарубежных аналогов, на 15–20%.Для производства сельхозтехники необходима прочная и в то же время пластичная сталь с высокой ударной вязкостью, пояснили в университете.Упрочнить сталь и продлить срок предполагаемой эксплуатации деталей из нее удалось с помощью добавления молибдена, ниобия и титана, а также за счет оптимально подобранного режима термомеханической обработки.Выплавленная сталь нагревается до температуры 840–900°С, применяется метод пластической деформации с обжатием 15–20%, затем она охлаждается в воде с последующим низким отпуском при температуре 200°С.Научный коллектив нацелен на внедрение разработки в производство. Образцы, доработанные в лаборатории, пройдут испытания в полевых условиях на вспашке легкосуглинистой и тяжелосуглинистой почвы до конца этого года.
https://ria.ru/20211019/misis-1755052254.html
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навигатор абитуриента, наука, россия, российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия), металл, университетская наука
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Россия, Российский аграрный университет им. К.А.Тимирязева (Тимирязевская академия), Металл, Университетская наука

В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТехника
Техника - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА создали сплав с улучшенными эксплуатационными характеристиками. По словам ученых, из него будут производить различные детали для аграрного машиностроения. Результаты исследований опубликованы в Materials Science and Engineering: A. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
По словам заведующего кафедрой материаловедения и технологий машиностроения Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Сергея Гайдара, разработка направлена на импортозамещение и по предварительным расчетам ее стоимость будет ниже, чем у зарубежных аналогов, на 15–20%.
«
"Быстрый износ ненадежной техники несет как прямые, так и косвенные потери для аграриев: не вовремя проведенные работы влекут за собой потерянный урожай", – подчеркнул ученый.
Для производства сельхозтехники необходима прочная и в то же время пластичная сталь с высокой ударной вязкостью, пояснили в университете.
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Упрочнить сталь и продлить срок предполагаемой эксплуатации деталей из нее удалось с помощью добавления молибдена, ниобия и титана, а также за счет оптимально подобранного режима термомеханической обработки.
Выплавленная сталь нагревается до температуры 840–900°С, применяется метод пластической деформации с обжатием 15–20%, затем она охлаждается в воде с последующим низким отпуском при температуре 200°С.
Научный коллектив нацелен на внедрение разработки в производство. Образцы, доработанные в лаборатории, пройдут испытания в полевых условиях на вспашке легкосуглинистой и тяжелосуглинистой почвы до конца этого года.
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