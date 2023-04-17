https://ria.ru/20230417/nauka-1865017407.html
В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники
В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники - РИА Новости, 17.04.2023
В России создали новую высокопрочную сталь для сельхозтехники
Ученые РГАУ-МСХА создали сплав с улучшенными эксплуатационными характеристиками. По словам ученых, из него будут производить различные детали для аграрного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:00
2023-04-17T09:00
2023-04-17T09:00
наука
навигатор абитуриента
наука
россия
российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия)
металл
университетская наука
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА создали сплав с улучшенными эксплуатационными характеристиками. По словам ученых, из него будут производить различные детали для аграрного машиностроения. Результаты исследований опубликованы в Materials Science and Engineering: A. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.По словам заведующего кафедрой материаловедения и технологий машиностроения Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Сергея Гайдара, разработка направлена на импортозамещение и по предварительным расчетам ее стоимость будет ниже, чем у зарубежных аналогов, на 15–20%.Для производства сельхозтехники необходима прочная и в то же время пластичная сталь с высокой ударной вязкостью, пояснили в университете.Упрочнить сталь и продлить срок предполагаемой эксплуатации деталей из нее удалось с помощью добавления молибдена, ниобия и титана, а также за счет оптимально подобранного режима термомеханической обработки.Выплавленная сталь нагревается до температуры 840–900°С, применяется метод пластической деформации с обжатием 15–20%, затем она охлаждается в воде с последующим низким отпуском при температуре 200°С.Научный коллектив нацелен на внедрение разработки в производство. Образцы, доработанные в лаборатории, пройдут испытания в полевых условиях на вспашке легкосуглинистой и тяжелосуглинистой почвы до конца этого года.
https://ria.ru/20211019/misis-1755052254.html
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навигатор абитуриента, наука, россия, российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия), металл, университетская наука
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Россия, Российский аграрный университет им. К.А.Тимирязева (Тимирязевская академия), Металл, Университетская наука
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости.
Ученые РГАУ-МСХА создали сплав с улучшенными эксплуатационными характеристиками. По словам ученых, из него будут производить различные детали для аграрного машиностроения. Результаты исследований опубликованы
в Materials Science and Engineering: A. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. Сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
По словам заведующего кафедрой материаловедения и технологий машиностроения Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Сергея Гайдара, разработка направлена на импортозамещение и по предварительным расчетам ее стоимость будет ниже, чем у зарубежных аналогов, на 15–20%.
«
"Быстрый износ ненадежной техники несет как прямые, так и косвенные потери для аграриев: не вовремя проведенные работы влекут за собой потерянный урожай", – подчеркнул ученый.
Для производства сельхозтехники необходима прочная и в то же время пластичная сталь с высокой ударной вязкостью, пояснили в университете.
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Упрочнить сталь и продлить срок предполагаемой эксплуатации деталей из нее удалось с помощью добавления молибдена, ниобия и титана, а также за счет оптимально подобранного режима термомеханической обработки.
Выплавленная сталь нагревается до температуры 840–900°С, применяется метод пластической деформации с обжатием 15–20%, затем она охлаждается в воде с последующим низким отпуском при температуре 200°С.
Научный коллектив нацелен на внедрение разработки в производство. Образцы, доработанные в лаборатории, пройдут испытания в полевых условиях на вспашке легкосуглинистой и тяжелосуглинистой почвы до конца этого года.
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