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Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана - РИА Новости, 17.04.2023
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21:56 17.04.2023 (обновлено: 22:00 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865940006.html
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана - РИА Новости, 17.04.2023
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана
Отказ Молдавии во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову – это очередной недружественный шаг, Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:56
2023-04-17T22:00
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
рустам минниханов
мария захарова
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Отказ Молдавии во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову – это очередной недружественный шаг, Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами."Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии. Призываем официальный Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией", – приводятся слова Захарова на сайте российского МИД.
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россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рустам минниханов, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Рустам Минниханов, Мария Захарова
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана

В МИД назвали отказ Минниханову во въезде в Молдавию очередным недружественным шагом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Отказ Молдавии во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову – это очередной недружественный шаг, Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами.
"Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии. Призываем официальный Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией", – приводятся слова Захарова на сайте российского МИД.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале
15 апреля, 11:33
 
РоссияМолдавияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Рустам МиннихановМария Захарова
 
 
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