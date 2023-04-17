https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865940006.html

Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана

Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана - РИА Новости, 17.04.2023

Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана

Отказ Молдавии во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову – это очередной недружественный шаг, Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:56

2023-04-17T21:56

2023-04-17T22:00

россия

молдавия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

рустам минниханов

мария захарова

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Отказ Молдавии во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову – это очередной недружественный шаг, Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами."Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии. Призываем официальный Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией", – приводятся слова Захарова на сайте российского МИД.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518789.html

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молдавия

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россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рустам минниханов, мария захарова