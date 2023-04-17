https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865940006.html
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана - РИА Новости, 17.04.2023
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана
Отказ Молдавии во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову – это очередной недружественный шаг, Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:56
2023-04-17T21:56
2023-04-17T22:00
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
рустам минниханов
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775530644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21a9cae1de5c5ad3d7e3997452dd05ba.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Отказ Молдавии во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову – это очередной недружественный шаг, Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами."Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии. Призываем официальный Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией", – приводятся слова Захарова на сайте российского МИД.
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518789.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775530644_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8db6a41368a0357460d6027355fe88a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рустам минниханов, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Рустам Минниханов, Мария Захарова
Захарова прокомментировала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана
В МИД назвали отказ Минниханову во въезде в Молдавию очередным недружественным шагом