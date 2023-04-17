https://ria.ru/20230417/minnikhanov-1865830666.html

Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию

Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию - РИА Новости, 17.04.2023

Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию

Главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, сообщило агентство Sputnik. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:13

2023-04-17T15:13

2023-04-17T16:14

политика

молдавия

гагаузия

рустам минниханов

россия

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e590b9cfcab91fea26797aad9f2381.jpg

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, сообщило агентство Sputnik.Уточняется, что политик приехал в страну по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", кандидата в главы автономии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского. Он должен был принять участие в первом Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов — 2023", который пройдет сегодня в городе Комрат.Вместе с Миннихановым в Молдавию не пустили также директора крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак Барс" Ивана Егорова. Самолет, на котором они прилетели в Кишинев, уже покинул страну. Минниханов, в свою очередь, записал перед отъездом видеообращение.Он также поздравил местное население с Пасхой и пожелал успешной работы. Минниханов отметил, что татарский и гагаузский народы — братья, и у них большие планы по взаимопомощи в дальнейшем развитии. Он выразил уверенность, что "молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном, с одной стороны, и Гагаузией — с другой".Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля. Избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на эту должность: депутатов Народного собрания (местного парламента) Николая Дудогло, Григория Узуна, Сергея Чимпоеша и Виктора Петрова, бывших глав региона Михаила Формузала и Дмитрия Кройтора, экс-депутата парламента Сергея Чернева, а также представителя оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгению Гуцул.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

молдавия

гагаузия

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, молдавия, гагаузия, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан)