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Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию - РИА Новости, 17.04.2023
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15:13 17.04.2023 (обновлено: 16:14 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/minnikhanov-1865830666.html
Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию
Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию - РИА Новости, 17.04.2023
Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию
Главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, сообщило агентство Sputnik. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:13
2023-04-17T16:14
политика
молдавия
гагаузия
рустам минниханов
россия
республика татарстан (татарстан)
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КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, сообщило агентство Sputnik.Уточняется, что политик приехал в страну по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", кандидата в главы автономии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского. Он должен был принять участие в первом Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов — 2023", который пройдет сегодня в городе Комрат.Вместе с Миннихановым в Молдавию не пустили также директора крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак Барс" Ивана Егорова. Самолет, на котором они прилетели в Кишинев, уже покинул страну. Минниханов, в свою очередь, записал перед отъездом видеообращение.Он также поздравил местное население с Пасхой и пожелал успешной работы. Минниханов отметил, что татарский и гагаузский народы — братья, и у них большие планы по взаимопомощи в дальнейшем развитии. Он выразил уверенность, что "молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном, с одной стороны, и Гагаузией — с другой".Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля. Избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на эту должность: депутатов Народного собрания (местного парламента) Николая Дудогло, Григория Узуна, Сергея Чимпоеша и Виктора Петрова, бывших глав региона Михаила Формузала и Дмитрия Кройтора, экс-депутата парламента Сергея Чернева, а также представителя оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгению Гуцул.
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html
https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html
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политика, молдавия, гагаузия, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан)
Политика, Молдавия, Гагаузия, Рустам Минниханов, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию

Глава Татарстана Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, сообщило агентство Sputnik.
Уточняется, что политик приехал в страну по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", кандидата в главы автономии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского. Он должен был принять участие в первом Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов — 2023", который пройдет сегодня в городе Комрат.
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Вместе с Миннихановым в Молдавию не пустили также директора крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак Барс" Ивана Егорова. Самолет, на котором они прилетели в Кишинев, уже покинул страну. Минниханов, в свою очередь, записал перед отъездом видеообращение.
«
"Вместе с Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", — сказал глава Татарстана.
Он также поздравил местное население с Пасхой и пожелал успешной работы. Минниханов отметил, что татарский и гагаузский народы — братья, и у них большие планы по взаимопомощи в дальнейшем развитии. Он выразил уверенность, что "молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном, с одной стороны, и Гагаузией — с другой".
Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля. Избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на эту должность: депутатов Народного собрания (местного парламента) Николая Дудогло, Григория Узуна, Сергея Чимпоеша и Виктора Петрова, бывших глав региона Михаила Формузала и Дмитрия Кройтора, экс-депутата парламента Сергея Чернева, а также представителя оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгению Гуцул.
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ПолитикаМолдавияГагаузияРустам МиннихановРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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