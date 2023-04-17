Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию
Глава Татарстана Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, сообщило агентство Sputnik.
Уточняется, что политик приехал в страну по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", кандидата в главы автономии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского. Он должен был принять участие в первом Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов — 2023", который пройдет сегодня в городе Комрат.
Вместе с Миннихановым в Молдавию не пустили также директора крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак Барс" Ивана Егорова. Самолет, на котором они прилетели в Кишинев, уже покинул страну. Минниханов, в свою очередь, записал перед отъездом видеообращение.
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"Вместе с Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", — сказал глава Татарстана.
Он также поздравил местное население с Пасхой и пожелал успешной работы. Минниханов отметил, что татарский и гагаузский народы — братья, и у них большие планы по взаимопомощи в дальнейшем развитии. Он выразил уверенность, что "молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном, с одной стороны, и Гагаузией — с другой".
Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля. Избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на эту должность: депутатов Народного собрания (местного парламента) Николая Дудогло, Григория Узуна, Сергея Чимпоеша и Виктора Петрова, бывших глав региона Михаила Формузала и Дмитрия Кройтора, экс-депутата парламента Сергея Чернева, а также представителя оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгению Гуцул.