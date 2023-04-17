https://ria.ru/20230417/maska-1865744166.html
Шоу "Маска" покинули сразу три участника
Шоу "Маска" покинули сразу три участника - РИА Новости, 17.04.2023
Шоу "Маска" покинули сразу три участника
Первый полуфинал шоу "Маска" покинули сразу три участника: Хомяк и приглашенные Мумия и Мышонок. По правилам проекта новые персонажи раскрыли свою личность... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:22
2023-04-17T11:22
2023-04-17T11:22
шоубиз
евгений гор
денис майданов
валерия (алла перфилова)
филипп киркоров
тимур родригез
шоу "маска"
звезды
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый полуфинал шоу "Маска" покинули сразу три участника: Хомяк и приглашенные Мумия и Мышонок. По правилам проекта новые персонажи раскрыли свою личность сразу после выступлений. Первым рассекреченным участником оказался артист в маске Мумии. Валерия и Филипп Киркоров решили, что в костюме скрывался певец Евгений Гор. Тимур Родригез предположил, что новым гостем шоу стал Денис Майданов, а Регина Тодоренко назвала имя Сергея Бурунова. Единственным, кто раскрыл личность исполнителя, стал Алексей Воробьев – он отгадал музыканта Ярослава Сумишевского.Следующим участником, покинувшим проект, стал Мышонок. Тимур Родригез посчитал, что в костюме скрывается Роза Сябитова. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко назвали имя Аниты Цой. Валерия предположила, что новый участник – Ольга Серябкина. Все члены жюри ошиблись. Приглашенным исполнителем оказалась Наташа Королева, которая всех обхитрила, сменив привычный высокий тембр на более низкий. Постоянным участником проекта, который покинул "Маску" в первом полуфинале, стал Хомяк. Он попал в номинацию вместе с Гусеницей, которую спасли судьи.Филипп Киркоров выдвинул версию, что в костюме Хомяка все это время выступала Ани Лорак. Все остальные единодушно назвали имя Аниты Цой и оказались правы. Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс) и Горностай (Диана Анкудинова). В проекте остались участники в костюмах Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя и Скорпиона.
https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений гор , денис майданов, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, тимур родригез, шоу "маска", звезды, знаменитости
Шоубиз, Евгений Гор , Денис Майданов, Валерия (Алла Перфилова), Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Шоу "Маска", звезды, Знаменитости
Шоу "Маска" покинули сразу три участника
Первый полуфинал шоу "Маска" покинули сразу три участника
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Первый полуфинал шоу "Маска" покинули
сразу три участника: Хомяк и приглашенные Мумия и Мышонок. По правилам проекта новые персонажи раскрыли свою личность сразу после выступлений.
Первым рассекреченным участником оказался артист в маске Мумии. Валерия и Филипп Киркоров решили, что в костюме скрывался певец Евгений Гор. Тимур Родригез предположил, что новым гостем шоу стал Денис Майданов, а Регина Тодоренко назвала имя Сергея Бурунова. Единственным, кто раскрыл личность исполнителя, стал Алексей Воробьев – он отгадал музыканта Ярослава Сумишевского.
Следующим участником, покинувшим проект, стал Мышонок. Тимур Родригез посчитал, что в костюме скрывается Роза Сябитова. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко назвали имя Аниты Цой. Валерия предположила, что новый участник – Ольга Серябкина.
Все члены жюри ошиблись. Приглашенным исполнителем оказалась Наташа Королева, которая всех обхитрила, сменив привычный высокий тембр на более низкий.
Постоянным участником проекта, который покинул "Маску" в первом полуфинале, стал Хомяк. Он попал в номинацию вместе с Гусеницей, которую спасли судьи.
Филипп Киркоров выдвинул версию, что в костюме Хомяка все это время выступала Ани Лорак. Все остальные единодушно назвали имя Аниты Цой и оказались правы.
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"Для меня огромное счастье – провести этот сезон с вами. Я стала мемом этой замечательной программы. Меня искали в этом проекте три сезона. Я пришла на шоу ради моей подружки, которой 12 лет. Ее зовут Варя. Она все спрашивала, когда же я там появлюсь. Я сделала это ради деток", – рассказала певица.
Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс) и Горностай (Диана Анкудинова). В проекте остались участники в костюмах Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя и Скорпиона.
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения