https://ria.ru/20230417/maska-1865744166.html

Шоу "Маска" покинули сразу три участника

Шоу "Маска" покинули сразу три участника - РИА Новости, 17.04.2023

Шоу "Маска" покинули сразу три участника

Первый полуфинал шоу "Маска" покинули сразу три участника: Хомяк и приглашенные Мумия и Мышонок. По правилам проекта новые персонажи раскрыли свою личность... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:22

2023-04-17T11:22

2023-04-17T11:22

шоубиз

евгений гор

денис майданов

валерия (алла перфилова)

филипп киркоров

тимур родригез

шоу "маска"

звезды

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый полуфинал шоу "Маска" покинули сразу три участника: Хомяк и приглашенные Мумия и Мышонок. По правилам проекта новые персонажи раскрыли свою личность сразу после выступлений. Первым рассекреченным участником оказался артист в маске Мумии. Валерия и Филипп Киркоров решили, что в костюме скрывался певец Евгений Гор. Тимур Родригез предположил, что новым гостем шоу стал Денис Майданов, а Регина Тодоренко назвала имя Сергея Бурунова. Единственным, кто раскрыл личность исполнителя, стал Алексей Воробьев – он отгадал музыканта Ярослава Сумишевского.Следующим участником, покинувшим проект, стал Мышонок. Тимур Родригез посчитал, что в костюме скрывается Роза Сябитова. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко назвали имя Аниты Цой. Валерия предположила, что новый участник – Ольга Серябкина. Все члены жюри ошиблись. Приглашенным исполнителем оказалась Наташа Королева, которая всех обхитрила, сменив привычный высокий тембр на более низкий. Постоянным участником проекта, который покинул "Маску" в первом полуфинале, стал Хомяк. Он попал в номинацию вместе с Гусеницей, которую спасли судьи.Филипп Киркоров выдвинул версию, что в костюме Хомяка все это время выступала Ани Лорак. Все остальные единодушно назвали имя Аниты Цой и оказались правы. Ранее из шоу выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс) и Горностай (Диана Анкудинова). В проекте остались участники в костюмах Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя и Скорпиона.

https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

евгений гор , денис майданов, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, тимур родригез, шоу "маска", звезды, знаменитости