https://ria.ru/20230417/leps-1865771005.html
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление - РИА Новости, 17.04.2023
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление
Певец Григорий Лепс в интервью "Ты не поверишь!" назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративе или другом частном мероприятии. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:32
2023-04-17T12:32
2023-04-17T12:32
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс в интервью "Ты не поверишь!" назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративе или другом частном мероприятии.Григорий Лепс выступает не только на крупных или частных мероприятиях, но и с благотворительными концертами для российских военнослужащих. В марте он посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Певец исполнил свои хиты, пообщался с пациентами и раздал автографы. Лепс назвал визиты в новые регионы "своим гражданским долгом". Он неоднократно выступал в зоне спецоперации и привозил гуманитарную помощь соотечественникам. По словам музыканта, он готов приезжать в Донецк и Луганск при первой возможности.
https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, донецк, луганск, шоу-бизнес
Шоубиз, Григорий Лепс, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Донецк, Луганск, Шоу-бизнес
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление
Певец Григорий Лепс назвал цену за свое выступление на корпоративе