https://ria.ru/20230417/leps-1865771005.html

Григорий Лепс назвал цену за свое выступление

Григорий Лепс назвал цену за свое выступление - РИА Новости, 17.04.2023

Григорий Лепс назвал цену за свое выступление

Певец Григорий Лепс в интервью "Ты не поверишь!" назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративе или другом частном мероприятии. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:32

2023-04-17T12:32

2023-04-17T12:32

шоубиз

григорий лепс

музыка

знаменитости

новости шоу-бизнеса

донецк

луганск

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853765439_0:0:2415:1358_1920x0_80_0_0_2d4d3bc28b03d2565739a36b8c857fcd.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс в интервью "Ты не поверишь!" назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративе или другом частном мероприятии.Григорий Лепс выступает не только на крупных или частных мероприятиях, но и с благотворительными концертами для российских военнослужащих. В марте он посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Певец исполнил свои хиты, пообщался с пациентами и раздал автографы. Лепс назвал визиты в новые регионы "своим гражданским долгом". Он неоднократно выступал в зоне спецоперации и привозил гуманитарную помощь соотечественникам. По словам музыканта, он готов приезжать в Донецк и Луганск при первой возможности.

https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html

донецк

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, донецк, луганск, шоу-бизнес