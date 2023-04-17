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Григорий Лепс назвал цену за свое выступление - РИА Новости, 17.04.2023
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Шоубиз
 
12:32 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/leps-1865771005.html
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление - РИА Новости, 17.04.2023
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление
Певец Григорий Лепс в интервью "Ты не поверишь!" назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративе или другом частном мероприятии. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:32
2023-04-17T12:32
шоубиз
григорий лепс
музыка
знаменитости
новости шоу-бизнеса
донецк
луганск
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс в интервью "Ты не поверишь!" назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративе или другом частном мероприятии.Григорий Лепс выступает не только на крупных или частных мероприятиях, но и с благотворительными концертами для российских военнослужащих. В марте он посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Певец исполнил свои хиты, пообщался с пациентами и раздал автографы. Лепс назвал визиты в новые регионы "своим гражданским долгом". Он неоднократно выступал в зоне спецоперации и привозил гуманитарную помощь соотечественникам. По словам музыканта, он готов приезжать в Донецк и Луганск при первой возможности.
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григорий лепс, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, донецк, луганск, шоу-бизнес
Шоубиз, Григорий Лепс, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Донецк, Луганск, Шоу-бизнес
Григорий Лепс назвал цену за свое выступление

Певец Григорий Лепс назвал цену за свое выступление на корпоративе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс выступает на концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс в интервью "Ты не поверишь!" назвал сумму, за которую готов выступить на корпоративе или другом частном мероприятии.
«

"Десять миллионов рублей. Копите с миру по нитке. А вообще я могу испортить день рождения. Вот выпью водки", – прокомментировал с иронией музыкант.

Григорий Лепс выступает не только на крупных или частных мероприятиях, но и с благотворительными концертами для российских военнослужащих.
В марте он посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Певец исполнил свои хиты, пообщался с пациентами и раздал автографы.
Лепс назвал визиты в новые регионы "своим гражданским долгом". Он неоднократно выступал в зоне спецоперации и привозил гуманитарную помощь соотечественникам. По словам музыканта, он готов приезжать в Донецк и Луганск при первой возможности.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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ШоубизГригорий ЛепсМузыкаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаДонецкЛуганскШоу-бизнес
 
 
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