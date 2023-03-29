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Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка - РИА Новости, 29.03.2023
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Шоубиз
 
15:14 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html
Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка
Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка - РИА Новости, 29.03.2023
Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка
Певец Григорий Лепс посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Артист поделился кадрами выступления в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:14
2023-03-29T15:14
шоубиз
григорий лепс
донецкая народная республика
донецк
знаменитости
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певец Григорий Лепс посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Артист поделился кадрами выступления в своем Telegram-канале.Музыкант пообщался с пациентами, сфотографировался с ними, оставил автографы и исполнил свои хиты. По мнению певца, музыка способна помочь в лечении. Он пообещал, что будет приезжать в Донецк, когда будет возможность. Пациенты травматологического отделения тепло приняли Народного артиста России. Они подпевали ему и аплодировали. Восхитились поступком музыканта и пользователи Сети. Григорий Лепс неоднократно привозил гуманитарную помощь и давал концерты в новых регионах. Он назвал свои визиты в зону спецоперации "гражданским долгом".
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григорий лепс, донецкая народная республика, донецк, знаменитости
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Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка

Певец Григорий Лепс выступил в Донецком Республиканском травматологическом центре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс выступает "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Певец Григорий Лепс выступает Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певец Григорий Лепс посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Артист поделился кадрами выступления в своем Telegram-канале.
Музыкант пообщался с пациентами, сфотографировался с ними, оставил автографы и исполнил свои хиты.
«
"Вчера вместе с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и Денисом Пушилиным (врио главы ДНР – Прим. Ред.) посетили Донецкий Республиканский травматологический центр", – рассказал исполнитель.
По мнению певца, музыка способна помочь в лечении. Он пообещал, что будет приезжать в Донецк, когда будет возможность.
«

"Вижу счастливые глаза, когда я пою. Для людей это важно, это помогает для души. Безусловно, музыка лечит. Когда будет возможность, буду приезжать и петь", – пообещал артист.

Пациенты травматологического отделения тепло приняли Народного артиста России. Они подпевали ему и аплодировали. Восхитились поступком музыканта и пользователи Сети.
«

"Спасибо большое за ваше огромное сердце!", "Такие счастливые лица благодарных слушателей!", "Человек с большой буквы!", "Уважаем за гражданскую позицию!" – написали поклонники.

Григорий Лепс неоднократно привозил гуманитарную помощь и давал концерты в новых регионах. Он назвал свои визиты в зону спецоперации "гражданским долгом".
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ШоубизГригорий ЛепсДонецкая Народная РеспубликаДонецкЗнаменитости
 
 
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