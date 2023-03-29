https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html

Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка

Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка - РИА Новости, 29.03.2023

Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка

Певец Григорий Лепс посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Артист поделился кадрами выступления в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:14

2023-03-29T15:14

2023-03-29T15:14

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григорий лепс

донецкая народная республика

донецк

знаменитости

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певец Григорий Лепс посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Артист поделился кадрами выступления в своем Telegram-канале.Музыкант пообщался с пациентами, сфотографировался с ними, оставил автографы и исполнил свои хиты. По мнению певца, музыка способна помочь в лечении. Он пообещал, что будет приезжать в Донецк, когда будет возможность. Пациенты травматологического отделения тепло приняли Народного артиста России. Они подпевали ему и аплодировали. Восхитились поступком музыканта и пользователи Сети. Григорий Лепс неоднократно привозил гуманитарную помощь и давал концерты в новых регионах. Он назвал свои визиты в зону спецоперации "гражданским долгом".

https://ria.ru/20221110/donbass-1830506950.html

донецкая народная республика

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, донецкая народная республика, донецк, знаменитости