Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка
Певец Григорий Лепс выступил в Донецком Республиканском травматологическом центре
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс выступает "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певец Григорий Лепс посетил Донецкий Республиканский травматологический центр. Артист поделился кадрами выступления в своем Telegram-канале.
Музыкант пообщался с пациентами, сфотографировался с ними, оставил автографы и исполнил свои хиты.
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"Вчера вместе с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и Денисом Пушилиным (врио главы ДНР – Прим. Ред.) посетили Донецкий Республиканский травматологический центр", – рассказал исполнитель.
По мнению певца, музыка способна помочь в лечении. Он пообещал, что будет приезжать в Донецк, когда будет возможность.
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"Вижу счастливые глаза, когда я пою. Для людей это важно, это помогает для души. Безусловно, музыка лечит. Когда будет возможность, буду приезжать и петь", – пообещал артист.
Пациенты травматологического отделения тепло приняли Народного артиста России. Они подпевали ему и аплодировали. Восхитились поступком музыканта и пользователи Сети.
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"Спасибо большое за ваше огромное сердце!", "Такие счастливые лица благодарных слушателей!", "Человек с большой буквы!", "Уважаем за гражданскую позицию!" – написали поклонники.
Григорий Лепс неоднократно привозил гуманитарную помощь и давал концерты в новых регионах. Он назвал свои визиты в зону спецоперации "гражданским долгом".