https://ria.ru/20230417/leopard-1865830523.html

Словакия хочет получить от Германии Leopard за помощь Украине до конца года

Словакия хочет получить от Германии Leopard за помощь Украине до конца года - РИА Новости, 17.04.2023

Словакия хочет получить от Германии Leopard за помощь Украине до конца года

Словакия рассчитывает до конца года получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине, два танка уже переданы словацкой стороне, сообщил в понедельник... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:12

2023-04-17T15:12

2023-04-17T15:13

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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Словакия рассчитывает до конца года получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине, два танка уже переданы словацкой стороне, сообщил в понедельник министр обороны Ярослав Надь. "В соответствии с планом поставок из Германии мы получили еще один танк Leopard 2A4. Речь идет о втором танке от Германии в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты (BVP-1), которые были переданы Украине. Остальные 13 танков будут поставлены до конца года", - написал Надь на своей странице в социальной сети Facebook* (признана в РФ экстремистской). Он сообщил, что техника перед передачей проходит комплексный ремонт. Надь добавил, что первый танк уже прошел проверку отдельных тактико-технических параметров. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато