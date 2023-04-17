https://ria.ru/20230417/kravtsov-1865726934.html
Министр просвещения России вручил педагогам ЛНР ведомственные награды
Министр просвещения России вручил педагогам ЛНР ведомственные награды - РИА Новости, 17.04.2023
Министр просвещения России вручил педагогам ЛНР ведомственные награды
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом Луганск, сообщили в ведомстве. Он встретился с педагогами школ региона, чьи... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:06
2023-04-17T08:06
2023-04-17T08:06
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
луганская народная республика
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_0:97:2000:1223_1920x0_80_0_0_ac7a84ea2b3589546222b8b5e8487df4.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом Луганск, сообщили в ведомстве. Он встретился с педагогами школ региона, чьи бывшие ученики являются участниками специальной военной операции. В честь года педагога и наставники глава ведомства вручил учителям грамоты и благодарности Министерства просвещения России.В рамках рабочей поездки в ЛНР Сергей Кравцов принял участие в открытии двухсотого первичного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса № 50 имени А.В. Федорчука.Министр просвещения принял участие в церемонии награждения, где вручил почетные грамоты Минпросвещения России педагогам, внесшим значительный вклад в обучение и воспитание военнослужащих СВО в период их обучения в школе, которым впоследствии были присвоены государственные награды Луганской Народной Республики и Российской Федерации.Среди них:– учитель Кировской средней школа № 3 Светлана Афрам;– учитель Краснолучской школы № 3 Елена Буданова;– учитель технологии Краснодонской средней школы № 2 имени кавалера ордена Ленина П.Н. Баракова Людмила Герасименко;– учитель истории и обществознания Краснодонской средней школы № 1 имени А.М. Горького Виктория Демченко;– учитель биологии Учебно-воспитательного комплекса "Восхождение" Элина Журавлева;– учитель начальных классов Краснодонской городской гимназии Оксана Кашарина;– учитель начальных классов Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова Татьяна Коротина;– учитель физической культуры и технологии Кировской средней школы № 1 Василий Лаврухин;– учитель истории Краснодонской средней школы № 2 имени кавалера ордена Ленина П.Н. Баракова Светлана Марьянченко;– учитель истории и обществознания Краснолучской школы № 14 Лидия Мишарина;– учитель начальных классов Алчевской гимназии имени Владимира Николаевича Онуфриенко Светлана Олейник;– учитель начальных классов Первомайской основной школы № 10 имени Александра Лисниченко Вера Чалая;– учитель Вахрушевского учебно-воспитательного комплекса № 2 "Берегиня" Оксана Шевченко.Нагрудный знак "За милосердие и благотворительность" Минпросвещения России за систематическую материальную и нематериальную благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий для детей и молодежи был присвоен ректору Луганского государственного педагогического университета Жанне Марфиной.Кроме того, благодарственными письмами Минпросвещения России за верность профессии, значительный личный вклад в развитие системы образования и воспитание молодежи, а также в связи с проведением Года педагога и наставника были отмечены представители трех педагогических династий: Пащенко – Белоусовых – Ковалевых – Гузенко; Оверчук – Хоружих – Ефимовых – Мацюк; Варибус – Реваги – Лихачевых."Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящего человека, гражданина, – обратился Сергей Кравцов к учителям. – Благодаря таким, как вы, благодаря вашим ученикам нас не сломить!"В ходе церемонии заместитель Председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова в связи с проведением Года педагога и наставника наградила учителей региона грамотами и благодарностями главы Луганской Народной Республики.В рамках рабочей поездки Сергей Кравцов посетил также школы Луганска. Министр ознакомился с организацией образовательного процесса в учебно-воспитательном комплексе № 50 имени А.В. Федорчука, школе № 13 имени А. Молодчего, а также оценил ремонтно-восстановительные работы в учебно-воспитательном комплексе № 29 имени Георгия Берегового.Глава Минпросвещения осмотрел кабинеты, спортивные залы, пищеблоки, библиотеки, оценил работу педагогического состава школ и отметил их вклад в развитие системы школьных музеев.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_602a7a773956d36dd27a87901f6b7d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сн_образование, социальный навигатор, общество, луганская народная республика, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом Луганск, сообщили в ведомстве. Он встретился с педагогами школ региона, чьи бывшие ученики являются участниками специальной военной операции. В честь года педагога и наставники глава ведомства вручил учителям грамоты и благодарности Министерства просвещения России.
В рамках рабочей поездки в ЛНР Сергей Кравцов принял участие в открытии двухсотого первичного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса № 50 имени А.В. Федорчука.
«
"Очень важна система воспитания. Сегодня, присутствуя на церемонии открытия первичного отделения "Движения Первых", я понимаю, насколько сильны учителя, по тому, насколько сильны дети, – отметил глава Минпросвещения. – Сильны духом, уверенностью в победе. И мы сделаем все, чтобы обеспечить качественное образование в ЛНР. А опыт, в том числе и патриотического воспитания, в республике очень важен и будет востребован в других регионах нашей страны".
Министр просвещения принял участие в церемонии награждения, где вручил почетные грамоты Минпросвещения России педагогам, внесшим значительный вклад в обучение и воспитание военнослужащих СВО в период их обучения в школе, которым впоследствии были присвоены государственные награды Луганской Народной Республики и Российской Федерации.
– учитель Кировской средней школа № 3 Светлана Афрам;
– учитель Краснолучской школы № 3 Елена Буданова;
– учитель технологии Краснодонской средней школы № 2 имени кавалера ордена Ленина П.Н. Баракова Людмила Герасименко;
– учитель истории и обществознания Краснодонской средней школы № 1 имени А.М. Горького Виктория Демченко;
– учитель биологии Учебно-воспитательного комплекса "Восхождение" Элина Журавлева;
– учитель начальных классов Краснодонской городской гимназии Оксана Кашарина;
– учитель начальных классов Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова Татьяна Коротина;
– учитель физической культуры и технологии Кировской средней школы № 1 Василий Лаврухин;
– учитель истории Краснодонской средней школы № 2 имени кавалера ордена Ленина П.Н. Баракова Светлана Марьянченко;
– учитель истории и обществознания Краснолучской школы № 14 Лидия Мишарина;
– учитель начальных классов Алчевской гимназии имени Владимира Николаевича Онуфриенко Светлана Олейник;
– учитель начальных классов Первомайской основной школы № 10 имени Александра Лисниченко Вера Чалая;
– учитель Вахрушевского учебно-воспитательного комплекса № 2 "Берегиня" Оксана Шевченко.
Нагрудный знак "За милосердие и благотворительность" Минпросвещения России за систематическую материальную и нематериальную благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий для детей и молодежи был присвоен ректору Луганского государственного педагогического университета Жанне Марфиной.
Кроме того, благодарственными письмами Минпросвещения России за верность профессии, значительный личный вклад в развитие системы образования и воспитание молодежи, а также в связи с проведением Года педагога и наставника были отмечены представители трех педагогических династий: Пащенко – Белоусовых – Ковалевых – Гузенко; Оверчук – Хоружих – Ефимовых – Мацюк; Варибус – Реваги – Лихачевых.
"Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящего человека, гражданина, – обратился Сергей Кравцов к учителям. – Благодаря таким, как вы, благодаря вашим ученикам нас не сломить!"
В ходе церемонии заместитель Председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова в связи с проведением Года педагога и наставника наградила учителей региона грамотами и благодарностями главы Луганской Народной Республики.
В рамках рабочей поездки Сергей Кравцов посетил также школы Луганска. Министр ознакомился с организацией образовательного процесса в учебно-воспитательном комплексе № 50 имени А.В. Федорчука, школе № 13 имени А. Молодчего, а также оценил ремонтно-восстановительные работы в учебно-воспитательном комплексе № 29 имени Георгия Берегового.
Глава Минпросвещения осмотрел кабинеты, спортивные залы, пищеблоки, библиотеки, оценил работу педагогического состава школ и отметил их вклад в развитие системы школьных музеев.