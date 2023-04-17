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Министр просвещения России вручил педагогам ЛНР ведомственные награды

Министр просвещения России вручил педагогам ЛНР ведомственные награды - РИА Новости, 17.04.2023

Министр просвещения России вручил педагогам ЛНР ведомственные награды

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом Луганск, сообщили в ведомстве. Он встретился с педагогами школ региона, чьи... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:06

2023-04-17T08:06

2023-04-17T08:06

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

луганская народная республика

сергей кравцов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом Луганск, сообщили в ведомстве. Он встретился с педагогами школ региона, чьи бывшие ученики являются участниками специальной военной операции. В честь года педагога и наставники глава ведомства вручил учителям грамоты и благодарности Министерства просвещения России.В рамках рабочей поездки в ЛНР Сергей Кравцов принял участие в открытии двухсотого первичного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса № 50 имени А.В. Федорчука.Министр просвещения принял участие в церемонии награждения, где вручил почетные грамоты Минпросвещения России педагогам, внесшим значительный вклад в обучение и воспитание военнослужащих СВО в период их обучения в школе, которым впоследствии были присвоены государственные награды Луганской Народной Республики и Российской Федерации.Среди них:– учитель Кировской средней школа № 3 Светлана Афрам;– учитель Краснолучской школы № 3 Елена Буданова;– учитель технологии Краснодонской средней школы № 2 имени кавалера ордена Ленина П.Н. Баракова Людмила Герасименко;– учитель истории и обществознания Краснодонской средней школы № 1 имени А.М. Горького Виктория Демченко;– учитель биологии Учебно-воспитательного комплекса "Восхождение" Элина Журавлева;– учитель начальных классов Краснодонской городской гимназии Оксана Кашарина;– учитель начальных классов Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова Татьяна Коротина;– учитель физической культуры и технологии Кировской средней школы № 1 Василий Лаврухин;– учитель истории Краснодонской средней школы № 2 имени кавалера ордена Ленина П.Н. Баракова Светлана Марьянченко;– учитель истории и обществознания Краснолучской школы № 14 Лидия Мишарина;– учитель начальных классов Алчевской гимназии имени Владимира Николаевича Онуфриенко Светлана Олейник;– учитель начальных классов Первомайской основной школы № 10 имени Александра Лисниченко Вера Чалая;– учитель Вахрушевского учебно-воспитательного комплекса № 2 "Берегиня" Оксана Шевченко.Нагрудный знак "За милосердие и благотворительность" Минпросвещения России за систематическую материальную и нематериальную благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий для детей и молодежи был присвоен ректору Луганского государственного педагогического университета Жанне Марфиной.Кроме того, благодарственными письмами Минпросвещения России за верность профессии, значительный личный вклад в развитие системы образования и воспитание молодежи, а также в связи с проведением Года педагога и наставника были отмечены представители трех педагогических династий: Пащенко – Белоусовых – Ковалевых – Гузенко; Оверчук – Хоружих – Ефимовых – Мацюк; Варибус – Реваги – Лихачевых."Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящего человека, гражданина, – обратился Сергей Кравцов к учителям. – Благодаря таким, как вы, благодаря вашим ученикам нас не сломить!"В ходе церемонии заместитель Председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова в связи с проведением Года педагога и наставника наградила учителей региона грамотами и благодарностями главы Луганской Народной Республики.В рамках рабочей поездки Сергей Кравцов посетил также школы Луганска. Министр ознакомился с организацией образовательного процесса в учебно-воспитательном комплексе № 50 имени А.В. Федорчука, школе № 13 имени А. Молодчего, а также оценил ремонтно-восстановительные работы в учебно-воспитательном комплексе № 29 имени Георгия Берегового.Глава Минпросвещения осмотрел кабинеты, спортивные залы, пищеблоки, библиотеки, оценил работу педагогического состава школ и отметил их вклад в развитие системы школьных музеев.

луганская народная республика

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сн_образование, социальный навигатор, общество, луганская народная республика, сергей кравцов