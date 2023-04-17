https://ria.ru/20230417/kazakhstan-1865797971.html

В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва

В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 17.04.2023

В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва

Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату из-за ложного сообщения одного из пассажиров о якобы находящейся на борту бомбе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:36

2023-04-17T13:36

2023-04-17T13:54

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АСТАНА, 17 апр — РИА Новости. Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату из-за ложного сообщения одного из пассажиров о якобы находящейся на борту бомбе, сообщила пресс-служба казахстанской авиакомпании. "Шестнадцатого апреля 2023 года во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 Астана-Алма-Ата, один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба. Путешественники и сотрудники были эвакуированы в штатном режиме, проведен досмотр самолета", — говорится в сообщении перевозчика. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Общая задержка рейса составила 6 часов 29 минут. Всем пассажирам данного рейса авиакомпания предоставила питание. По информации пресс-службы, путешественник, сообщивший ложную информацию, передан правоохранительным органам. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, астана, air astana, казахстан, пассажиры, алма-ата