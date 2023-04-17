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В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
13:36 17.04.2023 (обновлено: 13:54 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kazakhstan-1865797971.html
В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва
В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 17.04.2023
В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва
Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату из-за ложного сообщения одного из пассажиров о якобы находящейся на борту бомбе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:36
2023-04-17T13:54
туризм
туризм
новости - туризм
астана
air astana
казахстан
пассажиры
алма-ата
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АСТАНА, 17 апр — РИА Новости. Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату из-за ложного сообщения одного из пассажиров о якобы находящейся на борту бомбе, сообщила пресс-служба казахстанской авиакомпании. "Шестнадцатого апреля 2023 года во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 Астана-Алма-Ата, один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба. Путешественники и сотрудники были эвакуированы в штатном режиме, проведен досмотр самолета", — говорится в сообщении перевозчика. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Общая задержка рейса составила 6 часов 29 минут. Всем пассажирам данного рейса авиакомпания предоставила питание. По информации пресс-службы, путешественник, сообщивший ложную информацию, передан правоохранительным органам. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html
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туризм, новости - туризм, астана, air astana, казахстан, пассажиры, алма-ата
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Астана, Air Astana, Казахстан, Пассажиры, Алма-Ата
В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за угрозы взрыва

В Астане на 6,5 часа задержали вылет самолета из-за слов пассажира о бомбе на борту

CC BY-SA 2.0 / Kevin Hackert / Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Kevin Hackert /
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АСТАНА, 17 апр — РИА Новости. Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату из-за ложного сообщения одного из пассажиров о якобы находящейся на борту бомбе, сообщила пресс-служба казахстанской авиакомпании.
"Шестнадцатого апреля 2023 года во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 Астана-Алма-Ата, один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба. Путешественники и сотрудники были эвакуированы в штатном режиме, проведен досмотр самолета", — говорится в сообщении перевозчика.
Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Общая задержка рейса составила 6 часов 29 минут. Всем пассажирам данного рейса авиакомпания предоставила питание.
По информации пресс-службы, путешественник, сообщивший ложную информацию, передан правоохранительным органам. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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