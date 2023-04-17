Рейтинг@Mail.ru
Украина спровоцировала ярость Глобального Юга - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/gnev-1865714537.html
Украина спровоцировала ярость Глобального Юга
Украина спровоцировала ярость Глобального Юга - РИА Новости, 17.04.2023
Украина спровоцировала ярость Глобального Юга
Выделение Международным валютным фондом нового многомиллиардного транша Украине идет вразрез с 80-летней традицией и вызывает гнев у развивающихся стран,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T01:23
2023-04-17T01:23
в мире
украина
мвф
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Выделение Международным валютным фондом нового многомиллиардного транша Украине идет вразрез с 80-летней традицией и вызывает гнев у развивающихся стран, которые все больше убеждаются в его предвзятости, пишет колумнист Bloomberg Михир Шарма."Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство Глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры. Для Запада это серьезная проблема. И его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию", - пишет автор.За 80 лет своего существования МВФ старательно избегал предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты, однако он предоставил 15,6 миллиарда долларов Киеву, который более десяти лет является третьей среди крупнейших заемщиков фонда страной. При этом в глазах незападного мира это выглядит как вопиющее проявлением фаворитизма."Азию и Африку раздражает эта очевидная предвзятость МВФ еще с тех пор, как этот управляемый европейцами институт выделил огромные средства для оказания помощи европейским странам в период кризиса еврозоны", - указал Шарма.На данный момент Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка получают или пытаются получить помощь от МВФ, и им придется пройти через болезненную реструктуризацию только для того, чтобы получить доступ к кредитам на несколько миллиардов долларов. "Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что третий крупнейший заемщик МВФ получает несоизмеримо большую помощь, хотя он не в состоянии выполнить аналогичные условия?" – задался вопросом автор.По его мнению, западным "друзьям" Украины следует помогать ей напрямую, а не подрывать авторитет глобальных институтов и одновременно увеличивать долговое бремя Киева. В противном случае им стоит подумать о том, что цена краха 80-летнего соглашения будет намного выше, резюмировал Шарма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865267377.html
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862014200.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мвф, всемирный банк
В мире, Украина, МВФ, Всемирный банк
Украина спровоцировала ярость Глобального Юга

Колумнист Bloomberg Шарма: выделение МВФ кредитов Киеву вызвало гнев у Глобального Юга

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Выделение Международным валютным фондом нового многомиллиардного транша Украине идет вразрез с 80-летней традицией и вызывает гнев у развивающихся стран, которые все больше убеждаются в его предвзятости, пишет колумнист Bloomberg Михир Шарма.
"Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство Глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры. Для Запада это серьезная проблема. И его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию", - пишет автор.
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины
14 апреля, 11:46
За 80 лет своего существования МВФ старательно избегал предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты, однако он предоставил 15,6 миллиарда долларов Киеву, который более десяти лет является третьей среди крупнейших заемщиков фонда страной. При этом в глазах незападного мира это выглядит как вопиющее проявлением фаворитизма.
"Азию и Африку раздражает эта очевидная предвзятость МВФ еще с тех пор, как этот управляемый европейцами институт выделил огромные средства для оказания помощи европейским странам в период кризиса еврозоны", - указал Шарма.
На данный момент Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка получают или пытаются получить помощь от МВФ, и им придется пройти через болезненную реструктуризацию только для того, чтобы получить доступ к кредитам на несколько миллиардов долларов. "Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что третий крупнейший заемщик МВФ получает несоизмеримо большую помощь, хотя он не в состоянии выполнить аналогичные условия?" – задался вопросом автор.
По его мнению, западным "друзьям" Украины следует помогать ей напрямую, а не подрывать авторитет глобальных институтов и одновременно увеличивать долговое бремя Киева. В противном случае им стоит подумать о том, что цена краха 80-летнего соглашения будет намного выше, резюмировал Шарма.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Одногривенная купюра - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Британии объяснили, почему Украина пожалеет о решении МВФ
31 марта, 07:07
 
В миреУкраинаМВФВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала