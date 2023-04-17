https://ria.ru/20230417/gnev-1865714537.html

Украина спровоцировала ярость Глобального Юга

Украина спровоцировала ярость Глобального Юга - РИА Новости, 17.04.2023

Украина спровоцировала ярость Глобального Юга

Выделение Международным валютным фондом нового многомиллиардного транша Украине идет вразрез с 80-летней традицией и вызывает гнев у развивающихся стран,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T01:23

2023-04-17T01:23

2023-04-17T01:23

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Выделение Международным валютным фондом нового многомиллиардного транша Украине идет вразрез с 80-летней традицией и вызывает гнев у развивающихся стран, которые все больше убеждаются в его предвзятости, пишет колумнист Bloomberg Михир Шарма."Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство Глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры. Для Запада это серьезная проблема. И его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию", - пишет автор.За 80 лет своего существования МВФ старательно избегал предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты, однако он предоставил 15,6 миллиарда долларов Киеву, который более десяти лет является третьей среди крупнейших заемщиков фонда страной. При этом в глазах незападного мира это выглядит как вопиющее проявлением фаворитизма."Азию и Африку раздражает эта очевидная предвзятость МВФ еще с тех пор, как этот управляемый европейцами институт выделил огромные средства для оказания помощи европейским странам в период кризиса еврозоны", - указал Шарма.На данный момент Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка получают или пытаются получить помощь от МВФ, и им придется пройти через болезненную реструктуризацию только для того, чтобы получить доступ к кредитам на несколько миллиардов долларов. "Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что третий крупнейший заемщик МВФ получает несоизмеримо большую помощь, хотя он не в состоянии выполнить аналогичные условия?" – задался вопросом автор.По его мнению, западным "друзьям" Украины следует помогать ей напрямую, а не подрывать авторитет глобальных институтов и одновременно увеличивать долговое бремя Киева. В противном случае им стоит подумать о том, что цена краха 80-летнего соглашения будет намного выше, резюмировал Шарма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865267377.html

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862014200.html

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в мире, украина, мвф, всемирный банк