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В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ - РИА Новости, 17.04.2023
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13:30 17.04.2023 (обновлено: 13:54 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/flot-1865800262.html
В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ
В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ - РИА Новости, 17.04.2023
В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ
Владимир Путин, говоря о необходимости полной боеготовности российского флота, имел в виду угрозу региональных конфликтов, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:30
2023-04-17T13:54
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о необходимости полной боеготовности российского флота, имел в виду угрозу региональных конфликтов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, сейчас окружение России "весьма неспокойное" по многим направлениям.Глава государства на сегодняшней встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу отметил, что силы флота в отдельных его компонентах могут использоваться в конфликтах на любых направлениях.С 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота, к которой привлекли более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу
В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ

Песков: Путин говорил об использовании российского флота в региональных конфликтах

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкТактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время учений
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время учений - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о необходимости полной боеготовности российского флота, имел в виду угрозу региональных конфликтов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, сейчас окружение России "весьма неспокойное" по многим направлениям.
«
"(Это. — Прим. ред.) чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами", — пояснил Песков.
Глава государства на сегодняшней встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу отметил, что силы флота в отдельных его компонентах могут использоваться в конфликтах на любых направлениях.
С 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота, к которой привлекли более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
Шойгу о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей Шойгу
 
 
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