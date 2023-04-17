https://ria.ru/20230417/flot-1865800262.html

В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ

В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ - РИА Новости, 17.04.2023

В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ

Владимир Путин, говоря о необходимости полной боеготовности российского флота, имел в виду угрозу региональных конфликтов, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:30

2023-04-17T13:30

2023-04-17T13:54

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий песков

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о необходимости полной боеготовности российского флота, имел в виду угрозу региональных конфликтов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, сейчас окружение России "весьма неспокойное" по многим направлениям.Глава государства на сегодняшней встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу отметил, что силы флота в отдельных его компонентах могут использоваться в конфликтах на любых направлениях.С 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота, к которой привлекли более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20230417/shoygu-1865739603.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей шойгу