https://ria.ru/20230417/etap-1865745191.html
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля
Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:24
2023-04-17T10:24
2023-04-17T10:24
безопасность
россия
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским целям, начнется 18 апреля, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину. "С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - сообщил министр. Шойгу добавил, что силы флота также отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.
https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля
Шойгу: завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским целям, начнется 18 апреля, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.
"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - сообщил министр.
Шойгу добавил, что силы флота также отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял