https://ria.ru/20230417/etap-1865745191.html

Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля

Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля - РИА Новости, 17.04.2023

Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля

Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:24

2023-04-17T10:24

2023-04-17T10:24

безопасность

россия

сергей шойгу

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским целям, начнется 18 апреля, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину. "С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - сообщил министр. Шойгу добавил, что силы флота также отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии