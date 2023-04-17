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Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
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10:24 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/etap-1865745191.html
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля
Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:24
2023-04-17T10:24
безопасность
россия
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским целям, начнется 18 апреля, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину. "С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - сообщил министр. Шойгу добавил, что силы флота также отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.
https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России
Завершающий этап проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля

Шойгу: завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДесантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне "Клерк" в Приморском крае
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Клерк в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне "Клерк" в Приморском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским целям, начнется 18 апреля, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.
"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - сообщил министр.
Шойгу добавил, что силы флота также отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.
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Вчера, 10:09
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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