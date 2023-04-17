https://ria.ru/20230417/energetika-1865729759.html

Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере, заявили в МИД

Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере, заявили в МИД - РИА Новости, 17.04.2023

Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере, заявили в МИД

Москва даже в условиях волатильности энергорынков ориентируется на реализацию перспективных проектов, в их числе - газовый хаб в Турции, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:49

2023-04-17T08:49

2023-04-17T09:37

экономика

россия

турция

александр новак

москва

юрий сентюрин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва даже в условиях волатильности энергорынков ориентируется на реализацию перспективных проектов, в их числе - газовый хаб в Турции, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. "В настоящее время энергетические рынки находятся под давлением искусственно созданных кризисных факторов, характеризуются высокой степенью неопределенности и волатильности. Тем не менее даже в этой обстановке Россия продолжает действовать, опираясь на имеющиеся возможности и ориентируясь на реализацию перспективных проектов и остающиеся механизмы конструктивного сотрудничества", - сказал Сентюрин. "В частности, речь идет о таких ключевых инициативах президента РФ как создание газового хаба в Турции, использование национальных валют в торговле энергоресурсами и так далее", - отметил он. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, турция, александр новак, москва, юрий сентюрин