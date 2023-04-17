https://ria.ru/20230417/energetika-1865729759.html
Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере, заявили в МИД
Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере, заявили в МИД - РИА Новости, 17.04.2023
Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере, заявили в МИД
Москва даже в условиях волатильности энергорынков ориентируется на реализацию перспективных проектов, в их числе - газовый хаб в Турции, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:49
2023-04-17T08:49
2023-04-17T09:37
экономика
россия
турция
александр новак
москва
юрий сентюрин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва даже в условиях волатильности энергорынков ориентируется на реализацию перспективных проектов, в их числе - газовый хаб в Турции, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. "В настоящее время энергетические рынки находятся под давлением искусственно созданных кризисных факторов, характеризуются высокой степенью неопределенности и волатильности. Тем не менее даже в этой обстановке Россия продолжает действовать, опираясь на имеющиеся возможности и ориентируясь на реализацию перспективных проектов и остающиеся механизмы конструктивного сотрудничества", - сказал Сентюрин. "В частности, речь идет о таких ключевых инициативах президента РФ как создание газового хаба в Турции, использование национальных валют в торговле энергоресурсами и так далее", - отметил он. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, александр новак, москва, юрий сентюрин
Экономика, Россия, Турция, Александр Новак, Москва, Юрий Сентюрин
Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере, заявили в МИД
Посол МИД Сентюрин: Россия ориентируется на реализацию проектов в энергосфере
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва даже в условиях волатильности энергорынков ориентируется на реализацию перспективных проектов, в их числе - газовый хаб в Турции, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
"В настоящее время энергетические рынки находятся под давлением искусственно созданных кризисных факторов, характеризуются высокой степенью неопределенности и волатильности. Тем не менее даже в этой обстановке Россия продолжает действовать, опираясь на имеющиеся возможности и ориентируясь на реализацию перспективных проектов и остающиеся механизмы конструктивного сотрудничества", - сказал Сентюрин.
"В частности, речь идет о таких ключевых инициативах президента РФ как создание газового хаба в Турции, использование национальных валют в торговле энергоресурсами и так далее", - отметил он.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак
. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу
по южному направлению поставляют также Алжир
, Катар
и Азербайджан
.
Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД