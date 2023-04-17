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На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль
На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль - РИА Новости, 18.04.2023
На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль
Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за ДТП, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-17T23:25
2023-04-17T23:25
2023-04-18T00:01
происшествия
авто
новгородская область
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
маловишерский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за ДТП, сообщает региональное МЧС. "Поступило сообщение о ДТП на трассе М-11 в Маловишерском районе на 486 км, направление на Санкт-Петербург. Произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Движение перекрыто", - отмечают в ведомстве. В МЧС уточняют, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новгородская область, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маловишерский район
Происшествия, Авто, Новгородская область, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Маловишерский район
На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль
В Новгородской области на 486-м километре М-11 столкнулись фура и легковой автомобиль