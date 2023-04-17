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На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль

На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль - РИА Новости, 18.04.2023

На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль

Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за ДТП, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-17T23:25

2023-04-17T23:25

2023-04-18T00:01

происшествия

авто

новгородская область

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

маловишерский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за ДТП, сообщает региональное МЧС. "Поступило сообщение о ДТП на трассе М-11 в Маловишерском районе на 486 км, направление на Санкт-Петербург. Произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Движение перекрыто", - отмечают в ведомстве. В МЧС уточняют, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

новгородская область

санкт-петербург

маловишерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, новгородская область, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маловишерский район