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На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль - РИА Новости, 18.04.2023
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23:25 17.04.2023 (обновлено: 00:01 18.04.2023)
https://ria.ru/20230417/dtp-1865951667.html
На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль
На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль - РИА Новости, 18.04.2023
На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль
Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за ДТП, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-17T23:25
2023-04-18T00:01
происшествия
авто
новгородская область
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
маловишерский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за ДТП, сообщает региональное МЧС. "Поступило сообщение о ДТП на трассе М-11 в Маловишерском районе на 486 км, направление на Санкт-Петербург. Произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Движение перекрыто", - отмечают в ведомстве. В МЧС уточняют, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
новгородская область
санкт-петербург
маловишерский район
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происшествия, авто, новгородская область, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маловишерский район
Происшествия, Авто, Новгородская область, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Маловишерский район
На М-11 в Новгородской области столкнулись фура и легковой автомобиль

В Новгородской области на 486-м километре М-11 столкнулись фура и легковой автомобиль

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Движение на участке скоростной трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за ДТП, сообщает региональное МЧС.
"Поступило сообщение о ДТП на трассе М-11 в Маловишерском районе на 486 км, направление на Санкт-Петербург. Произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Движение перекрыто", - отмечают в ведомстве.
В МЧС уточняют, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
 
ПроисшествияАвтоНовгородская областьСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Маловишерский район
 
 
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