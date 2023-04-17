Рейтинг@Mail.ru
Венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за зерна с Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/dokhody-1865797195.html
Венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за зерна с Украины
Венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за зерна с Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за зерна с Украины
Венгерские производители зерна потеряли от 23 до 37% доходов из-за того, что за последний год с Украины было ввезено 2,5 миллиона тонн зерна, в то время как в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:21
2023-04-17T13:21
экономика
цены на нефть
украина
венгрия
польша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_485:597:3065:2048_1920x0_80_0_0_8f2743c631ea30afc3d2e615e4f5cc7a.jpg
БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Венгерские производители зерна потеряли от 23 до 37% доходов из-за того, что за последний год с Украины было ввезено 2,5 миллиона тонн зерна, в то время как в предыдущие годы этот показатель составлял 40-60 тысяч тонн, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. "По обобщенным данным, в прошлом году общий объем импорта украинских зерновых и масличных культур составил 2,5 миллиона тонн, из которых 1,8 миллиона тонн - прямой и 0,7 миллиона ​​тонн - непрямой импорт. Просто чтобы понять, насколько велико это количество и вызванная им проблема: обычный украинский импорт в предыдущие годы составлял около 40-60 тысяч тонн в год", - сказал Надь в интервью газете Magyar Nemzet. По его словам, большая часть украинской продукции осталась в Венгрии, хотя точных цифр привести нельзя. "Большая часть по всей вероятности осталась в стране, что мы чувствуем в первую очередь по падению цен. По данным нашей информационной системы цен, цена производителя в Венгрии пищевой пшеницы без НДС и транспортных расходов была на 27% ниже, фуражной пшеницы на 37% и фуражной кукурузы на 23% ниже, чем год назад", - сказал Надь. Глава венгерского минсельхоза также отметил, что помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков. Надь подчеркнул, что низкая стоимость украинского зерна связана с методами выращивания культур, не принятыми в Евросоюзе, и напомнил, что Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО. Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230416/import-1865672650.html
https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html
https://ria.ru/20230416/selkhozproduktsii-1865703030.html
украина
венгрия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_182eb51583033e56abce0cbdde1bc5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, украина, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Украина, Венгрия, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за зерна с Украины

Венгерские аграрии потеряли от 23 до 37 процентов доходов из-за наплыва зерна с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Венгерские производители зерна потеряли от 23 до 37% доходов из-за того, что за последний год с Украины было ввезено 2,5 миллиона тонн зерна, в то время как в предыдущие годы этот показатель составлял 40-60 тысяч тонн, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
"По обобщенным данным, в прошлом году общий объем импорта украинских зерновых и масличных культур составил 2,5 миллиона тонн, из которых 1,8 миллиона тонн - прямой и 0,7 миллиона ​​тонн - непрямой импорт. Просто чтобы понять, насколько велико это количество и вызванная им проблема: обычный украинский импорт в предыдущие годы составлял около 40-60 тысяч тонн в год", - сказал Надь в интервью газете Magyar Nemzet.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
В ЕС изучат решения Венгрии и Польши по импорту сельхозпродукции с Украины
16 апреля, 16:55
По его словам, большая часть украинской продукции осталась в Венгрии, хотя точных цифр привести нельзя. "Большая часть по всей вероятности осталась в стране, что мы чувствуем в первую очередь по падению цен. По данным нашей информационной системы цен, цена производителя в Венгрии пищевой пшеницы без НДС и транспортных расходов была на 27% ниже, фуражной пшеницы на 37% и фуражной кукурузы на 23% ниже, чем год назад", - сказал Надь.
Глава венгерского минсельхоза также отметил, что помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков.
Надь подчеркнул, что низкая стоимость украинского зерна связана с методами выращивания культур, не принятыми в Евросоюзе, и напомнил, что Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Захарова с иронией высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна
15 апреля, 19:11
Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции
16 апреля, 21:14
 
ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаВенгрияПольшаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала