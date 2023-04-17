Венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за зерна с Украины
Венгерские аграрии потеряли от 23 до 37 процентов доходов из-за наплыва зерна с Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Венгерские производители зерна потеряли от 23 до 37% доходов из-за того, что за последний год с Украины было ввезено 2,5 миллиона тонн зерна, в то время как в предыдущие годы этот показатель составлял 40-60 тысяч тонн, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
"По обобщенным данным, в прошлом году общий объем импорта украинских зерновых и масличных культур составил 2,5 миллиона тонн, из которых 1,8 миллиона тонн - прямой и 0,7 миллиона тонн - непрямой импорт. Просто чтобы понять, насколько велико это количество и вызванная им проблема: обычный украинский импорт в предыдущие годы составлял около 40-60 тысяч тонн в год", - сказал Надь в интервью газете Magyar Nemzet.
По его словам, большая часть украинской продукции осталась в Венгрии, хотя точных цифр привести нельзя. "Большая часть по всей вероятности осталась в стране, что мы чувствуем в первую очередь по падению цен. По данным нашей информационной системы цен, цена производителя в Венгрии пищевой пшеницы без НДС и транспортных расходов была на 27% ниже, фуражной пшеницы на 37% и фуражной кукурузы на 23% ниже, чем год назад", - сказал Надь.
Глава венгерского минсельхоза также отметил, что помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков.
Надь подчеркнул, что низкая стоимость украинского зерна связана с методами выращивания культур, не принятыми в Евросоюзе, и напомнил, что Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".