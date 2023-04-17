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Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов - РИА Новости, 17.04.2023
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09:35 17.04.2023 (обновлено: 09:54 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865735433.html
Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов
Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов - РИА Новости, 17.04.2023
Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов
Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:35
2023-04-17T09:54
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям."Ничего не будет", - подтвердил РИА Новости источник в Совете Федерации.В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.Ранее вице-спикер Совфеда, глава профильной комиссии палаты Юрий Воробьев сообщил, что все сенаторы, включая представителей новых регионов, подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год.По закону декларации госслужащие и парламентарии подают до 1 апреля. В случае отсутствия декларации законодатель может лишиться своего поста.В Совфеде сейчас 175 сенаторов.Ранее Воробьев сообщил РИА Новости, что в этом году документы в открытом доступе размещаться не будут.По словам вице-спикера Совфеда, есть решение - не публиковать в этом году сведения о доходах и расходах. Воробьев уточнил, что сведения о доходах будут представлены в различные органы власти, в том числе в администрацию президента, но публиковаться в открытой печати они не будут в связи с обстоятельствами, которые известны.
https://ria.ru/20230331/gosduma-1862030509.html
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совет федерации рф, политика, россия
Совет Федерации РФ, Политика, Россия
Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов

Совет Федерации решил не публиковать никакой информации по декларациям сенаторов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям.
"Ничего не будет", - подтвердил РИА Новости источник в Совете Федерации.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Ранее вице-спикер Совфеда, глава профильной комиссии палаты Юрий Воробьев сообщил, что все сенаторы, включая представителей новых регионов, подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год
31 марта, 09:42
По закону декларации госслужащие и парламентарии подают до 1 апреля. В случае отсутствия декларации законодатель может лишиться своего поста.
В Совфеде сейчас 175 сенаторов.
Ранее Воробьев сообщил РИА Новости, что в этом году документы в открытом доступе размещаться не будут.
По словам вице-спикера Совфеда, есть решение - не публиковать в этом году сведения о доходах и расходах. Воробьев уточнил, что сведения о доходах будут представлены в различные органы власти, в том числе в администрацию президента, но публиковаться в открытой печати они не будут в связи с обстоятельствами, которые известны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев
6 февраля, 10:51
 
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