https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865735433.html

Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов

Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов - РИА Новости, 17.04.2023

Источник: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов

Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:35

2023-04-17T09:35

2023-04-17T09:54

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям."Ничего не будет", - подтвердил РИА Новости источник в Совете Федерации.В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.Ранее вице-спикер Совфеда, глава профильной комиссии палаты Юрий Воробьев сообщил, что все сенаторы, включая представителей новых регионов, подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год.По закону декларации госслужащие и парламентарии подают до 1 апреля. В случае отсутствия декларации законодатель может лишиться своего поста.В Совфеде сейчас 175 сенаторов.Ранее Воробьев сообщил РИА Новости, что в этом году документы в открытом доступе размещаться не будут.По словам вице-спикера Совфеда, есть решение - не публиковать в этом году сведения о доходах и расходах. Воробьев уточнил, что сведения о доходах будут представлены в различные органы власти, в том числе в администрацию президента, но публиковаться в открытой печати они не будут в связи с обстоятельствами, которые известны.

https://ria.ru/20230331/gosduma-1862030509.html

https://ria.ru/20230206/deklaratsii-1849961843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, политика, россия