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Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий - РИА Новости, 17.04.2023
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11:18 17.04.2023 (обновлено: 12:48 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865756920.html
Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий
Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий - РИА Новости, 17.04.2023
Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий
Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:18
2023-04-17T12:48
сша
украина
госдума рф
безопасность
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.Заседание состоится 18 апреля.Совет Федерации на минувшей неделе единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ поддержала Госдума.Как заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на Украине сохраняются не менее 30 американских биолабораторий. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере разработок. Размещение этих объектов указывает на возможные планы Вашингтона использовать военных против России, указывал сенатор.Эта американская программа вызывает беспокойство и в других странах. Так, на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом. В свою очередь, представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран призывает к международному расследованию работы американских биолабораторий.
https://ria.ru/20230412/biolabratorii-1864749706.html
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сша, украина, госдума рф, безопасность, россия, василий пискарев, линн трейси
США, Украина, Госдума РФ, Безопасность, Россия, Василий Пискарев, Линн Трейси
Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий

Посла США Трейси пригласили в Госдуму для дачи пояснений о биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.
«

"В ходе заседания депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории Российской Федерации", — добавила пресс-служба комиссии.

Заседание состоится 18 апреля.
Совет Федерации на минувшей неделе единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ поддержала Госдума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Путину доложили содержание документа по биолабораториям США
12 апреля, 12:49
Как заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на Украине сохраняются не менее 30 американских биолабораторий. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере разработок. Размещение этих объектов указывает на возможные планы Вашингтона использовать военных против России, указывал сенатор.
Эта американская программа вызывает беспокойство и в других странах. Так, на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом. В свою очередь, представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран призывает к международному расследованию работы американских биолабораторий.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Косачев рассказал о попытках США создать биолаборатории в России
13 апреля, 12:55
 
СШАУкраинаГосдума РФБезопасностьРоссияВасилий ПискаревЛинн Трейси
 
 
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