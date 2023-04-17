Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий
Посла США Трейси пригласили в Госдуму для дачи пояснений о биолабораториях на Украине
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.
«
"В ходе заседания депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории Российской Федерации", — добавила пресс-служба комиссии.
Заседание состоится 18 апреля.
Совет Федерации на минувшей неделе единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ поддержала Госдума.
Как заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на Украине сохраняются не менее 30 американских биолабораторий. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере разработок. Размещение этих объектов указывает на возможные планы Вашингтона использовать военных против России, указывал сенатор.
Эта американская программа вызывает беспокойство и в других странах. Так, на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом. В свою очередь, представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран призывает к международному расследованию работы американских биолабораторий.