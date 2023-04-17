https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865756920.html

Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий

Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий - РИА Новости, 17.04.2023

Посла США пригласили в Думу для дачи пояснений о работе биолабораторий

Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:18

2023-04-17T11:18

2023-04-17T12:48

сша

украина

госдума рф

безопасность

россия

василий пискарев

линн трейси

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.Заседание состоится 18 апреля.Совет Федерации на минувшей неделе единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ поддержала Госдума.Как заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на Украине сохраняются не менее 30 американских биолабораторий. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере разработок. Размещение этих объектов указывает на возможные планы Вашингтона использовать военных против России, указывал сенатор.Эта американская программа вызывает беспокойство и в других странах. Так, на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом. В свою очередь, представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран призывает к международному расследованию работы американских биолабораторий.

https://ria.ru/20230412/biolabratorii-1864749706.html

https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, украина, госдума рф, безопасность, россия, василий пискарев, линн трейси