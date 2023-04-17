https://ria.ru/20230417/belgorod-1865860105.html

Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству

Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству - РИА Новости, 17.04.2023

Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях сообщил о старте в регионе Всероссийского голосования за объекты благоустройства, в рамках... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:56

2023-04-17T16:56

2023-04-17T18:13

общество

белгородская область

вячеслав гладков

губкин

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях сообщил о старте в регионе Всероссийского голосования за объекты благоустройства, в рамках которого жители области могут отдать свои голоса за 30 проектов, которые предполагается реализовать в 10 муниципальных образованиях. "Благодаря этому голосованию вы принимаете решение, какие общественные пространства будут благоустроены в 2024 году. Какие именно общественные пространства: парк в Губкине или сквер перед четвертой поликлиникой в Белгороде или на территории Свято-Николаевского собора в Валуйках – выбирайте, на сайте 31.gorodsreda.ru", – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В этом году по всей России на обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов из 1 537 муниципальных образований. Выбирать дизайн-проекты жители региона будут до 31 мая. "В Белгородской области в голосовании в этом году участвуют десять муниципальных образований, тридцать проектов", - говорится в сообщении пресс-служба правительства региона. Отмечается, что на голосование в этом году будут вынесены как объекты благоустройства, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. При этом на двадцати объектах Белгородской области, запланированных к благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году, уже активно ведутся работы. Благоустройство двора на Михайловском шоссе в Белгороде, к примеру, выполнено уже на 70%. В Чернянке более чем наполовину выполнено благоустройство сквера у памятника "Скорбящая мать". В Новом Осколе работы ведутся в Центральном парке имени М. Горького. На обустройство пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой в посёлке Ивня направят 17 миллионов рублей. Для сквера на улице Лазарева в Губкине начали изготавливать перголу. В работе находятся и другие объекты. Всего в этом году в Белгородской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустроят 48 территорий. На эти цели будет направлено около 477 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230412/blagoustroystvo-1864844451.html

https://ria.ru/20230414/gladkov-1865440722.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, губкин, белгород