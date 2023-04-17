https://ria.ru/20230417/belgorod-1865860105.html
Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству
Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству - РИА Новости, 17.04.2023
Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях сообщил о старте в регионе Всероссийского голосования за объекты благоустройства, в рамках... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:56
2023-04-17T16:56
2023-04-17T18:13
общество
белгородская область
вячеслав гладков
губкин
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях сообщил о старте в регионе Всероссийского голосования за объекты благоустройства, в рамках которого жители области могут отдать свои голоса за 30 проектов, которые предполагается реализовать в 10 муниципальных образованиях. "Благодаря этому голосованию вы принимаете решение, какие общественные пространства будут благоустроены в 2024 году. Какие именно общественные пространства: парк в Губкине или сквер перед четвертой поликлиникой в Белгороде или на территории Свято-Николаевского собора в Валуйках – выбирайте, на сайте 31.gorodsreda.ru", – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В этом году по всей России на обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов из 1 537 муниципальных образований. Выбирать дизайн-проекты жители региона будут до 31 мая. "В Белгородской области в голосовании в этом году участвуют десять муниципальных образований, тридцать проектов", - говорится в сообщении пресс-служба правительства региона. Отмечается, что на голосование в этом году будут вынесены как объекты благоустройства, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. При этом на двадцати объектах Белгородской области, запланированных к благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году, уже активно ведутся работы. Благоустройство двора на Михайловском шоссе в Белгороде, к примеру, выполнено уже на 70%. В Чернянке более чем наполовину выполнено благоустройство сквера у памятника "Скорбящая мать". В Новом Осколе работы ведутся в Центральном парке имени М. Горького. На обустройство пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой в посёлке Ивня направят 17 миллионов рублей. Для сквера на улице Лазарева в Губкине начали изготавливать перголу. В работе находятся и другие объекты. Всего в этом году в Белгородской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустроят 48 территорий. На эти цели будет направлено около 477 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230412/blagoustroystvo-1864844451.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, губкин, белгород
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Губкин, Белгород, Белгородская область
Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству
Губернатор Гладков призвал белгородцев голосовать за проекты по благоустройству
БЕЛГОРОД, 17 апр – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях сообщил
о старте в регионе Всероссийского голосования за объекты благоустройства, в рамках которого жители области могут отдать свои голоса за 30 проектов, которые предполагается реализовать в 10 муниципальных образованиях.
"Благодаря этому голосованию вы принимаете решение, какие общественные пространства будут благоустроены в 2024 году. Какие именно общественные пространства: парк в Губкине
или сквер перед четвертой поликлиникой в Белгороде
или на территории Свято-Николаевского собора в Валуйках
– выбирайте, на сайте 31.gorodsreda.ru
", – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
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Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В этом году по всей России
на обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов из 1 537 муниципальных образований. Выбирать дизайн-проекты жители региона будут до 31 мая.
"В Белгородской области в голосовании в этом году участвуют десять муниципальных образований, тридцать проектов", - говорится в сообщении пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что на голосование в этом году будут вынесены как объекты благоустройства, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
При этом на двадцати объектах Белгородской области, запланированных к благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году, уже активно ведутся работы.
Благоустройство двора на Михайловском шоссе в Белгороде, к примеру, выполнено уже на 70%. В Чернянке более чем наполовину выполнено благоустройство сквера у памятника "Скорбящая мать". В Новом Осколе
работы ведутся в Центральном парке имени М. Горького. На обустройство пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой в посёлке Ивня направят 17 миллионов рублей. Для сквера на улице Лазарева в Губкине начали изготавливать перголу. В работе находятся и другие объекты.
Всего в этом году в Белгородской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустроят 48 территорий. На эти цели будет направлено около 477 миллионов рублей.
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