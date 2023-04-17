https://ria.ru/20230417/auktsion-1865793519.html

Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе

Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе - РИА Новости, 17.04.2023

Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе

На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается на сайте "Литфонда". РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:45

2023-04-17T14:45

2023-04-17T14:45

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается на сайте "Литфонда". Стартовая цена лота — 7,5 миллиона рублей. Он принадлежал актеру Александру Нильскому. И у него есть "символическая связь с самим автором комедии благодаря тесному общению владельца книги с выдающимся русским актером И. И. Сосницким", уточняется в публикации. Последний играл Городничего в представлении на сцене Александринского театра 1836 года. Примечателен экземпляр и рукописными правками. Они воспроизводят дополнения, сделанные Гоголем ко второму изданию "Ревизора" в 1942 году. К лоту прилагается пояснительная записка на немецком языке Артура Кнюпффера. В ней говорится: "литературовед Гершензон предполагал, что некоторые правки в данном экземпляре выполнены рукой Гоголя".Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.

https://ria.ru/20230403/knigi-1862632668.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукцион, аукционный дом "литфонд", николай гоголь, книги