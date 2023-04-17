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Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе - РИА Новости, 17.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:45 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/auktsion-1865793519.html
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе - РИА Новости, 17.04.2023
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе
На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается на сайте "Литфонда". РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:45
2023-04-17T14:45
культура
новости культуры
аукцион
аукционный дом "литфонд"
николай гоголь
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается на сайте "Литфонда". Стартовая цена лота — 7,5 миллиона рублей. Он принадлежал актеру Александру Нильскому. И у него есть "символическая связь с самим автором комедии благодаря тесному общению владельца книги с выдающимся русским актером И. И. Сосницким", уточняется в публикации. Последний играл Городничего в представлении на сцене Александринского театра 1836 года. Примечателен экземпляр и рукописными правками. Они воспроизводят дополнения, сделанные Гоголем ко второму изданию "Ревизора" в 1942 году. К лоту прилагается пояснительная записка на немецком языке Артура Кнюпффера. В ней говорится: "литературовед Гершензон предполагал, что некоторые правки в данном экземпляре выполнены рукой Гоголя".Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
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новости культуры, аукцион, аукционный дом "литфонд", николай гоголь, книги
Культура, Новости культуры, Аукцион, Аукционный дом "Литфонд", Николай Гоголь, Книги
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе

Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя выставили на аукцион за 7,5 миллиона рублей

© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя 1836 года
Уникальный экземпляр Ревизора Гоголя 1836 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается на сайте "Литфонда".
Стартовая цена лота — 7,5 миллиона рублей.
Он принадлежал актеру Александру Нильскому. И у него есть "символическая связь с самим автором комедии благодаря тесному общению владельца книги с выдающимся русским актером И. И. Сосницким", уточняется в публикации.
Последний играл Городничего в представлении на сцене Александринского театра 1836 года.
Примечателен экземпляр и рукописными правками. Они воспроизводят дополнения, сделанные Гоголем ко второму изданию "Ревизора" в 1942 году.
К лоту прилагается пояснительная записка на немецком языке Артура Кнюпффера. В ней говорится: "литературовед Гершензон предполагал, что некоторые правки в данном экземпляре выполнены рукой Гоголя".
Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
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