https://ria.ru/20230417/auktsion-1865793519.html
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе - РИА Новости, 17.04.2023
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе
На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается на сайте "Литфонда". РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:45
2023-04-17T14:45
2023-04-17T14:45
культура
новости культуры
аукцион
аукционный дом "литфонд"
николай гоголь
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865792990_0:0:1312:738_1920x0_80_0_0_85d68cc1dc14f0ce4ba2f6a286bb6083.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается на сайте "Литфонда". Стартовая цена лота — 7,5 миллиона рублей. Он принадлежал актеру Александру Нильскому. И у него есть "символическая связь с самим автором комедии благодаря тесному общению владельца книги с выдающимся русским актером И. И. Сосницким", уточняется в публикации. Последний играл Городничего в представлении на сцене Александринского театра 1836 года. Примечателен экземпляр и рукописными правками. Они воспроизводят дополнения, сделанные Гоголем ко второму изданию "Ревизора" в 1942 году. К лоту прилагается пояснительная записка на немецком языке Артура Кнюпффера. В ней говорится: "литературовед Гершензон предполагал, что некоторые правки в данном экземпляре выполнены рукой Гоголя".Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
https://ria.ru/20230403/knigi-1862632668.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865792990_11:0:1312:976_1920x0_80_0_0_7c77d9090ad31650bb88597042e0b619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукцион, аукционный дом "литфонд", николай гоголь, книги
Культура, Новости культуры, Аукцион, Аукционный дом "Литфонд", Николай Гоголь, Книги
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя продадут на аукционе
Уникальный экземпляр "Ревизора" Гоголя выставили на аукцион за 7,5 миллиона рублей
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
На торги выставили уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя 1836 года, сообщается
на сайте "Литфонда".
Стартовая цена лота — 7,5 миллиона рублей.
Он принадлежал актеру Александру Нильскому. И у него есть "символическая связь с самим автором комедии благодаря тесному общению владельца книги с выдающимся русским актером И. И. Сосницким", уточняется в публикации.
Последний играл Городничего в представлении на сцене Александринского театра 1836 года.
Примечателен экземпляр и рукописными правками. Они воспроизводят дополнения, сделанные Гоголем ко второму изданию "Ревизора" в 1942 году.
К лоту прилагается пояснительная записка на немецком языке Артура Кнюпффера. В ней говорится: "литературовед Гершензон предполагал, что некоторые правки в данном экземпляре выполнены рукой Гоголя".
Ранее сообщалось
о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой