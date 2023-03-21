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На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова
На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова - РИА Новости, 21.03.2023
На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова
Первое посмертное издание стихов Михаила Лермонтова продали за 850 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:00
2023-03-21T03:00
2023-03-21T03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первое посмертное издание стихов Михаила Лермонтова продали за 850 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Библиофилов порадовала возможность приобрести в коллекцию все 4 тома первого посмертного издания стихотворений Михаила Лермонтова (Санкт-Петербург, Тип. Ильи Глазунова и Комп., 1842-1844 годов). Причем, впервые прилагается и портрет поэта, выполненный в технике литографии по рисунку русского художника, литографа, академика Императорской Академии художеств Кирилла Горбунова", – говорится в сообщении. Также на аукционе был представлен роман Федора Достоевского "Бедные люди" с загадочной дарственной надписью, сделанной вскоре после смерти самого автора. На титульном листе написано: "Новорожденному Николаю от Харона 11 февраля 1881 г.". Книга ушла с молотка за 280 тысяч рублей. Финальная ставка, отмечается в сообщении, за издание Аркадия Гайдара "Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове" с рисунками советского художника Владимира Конашевича по итогам торгов выросла почти вдвое. Издание было выпущено в двух вариантах: в переплете и в обложке. На аукционе был выставлен экземпляр именно в издательском картонажном переплете. За него отдали 340 тысяч рублей. Это одна из самых редких детских книг ХХ века, приводятся в пресс-релизе слова известного библиофила и исследователя книжной культуры Михаила Сеславинского. Было продано также издание Даниила Хармса "Игра" за 100 тысяч рублей. Это еще один раритет из раздела детской литературы с иллюстрациями художника Владимира Конашевича. Ранее был объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, аукцион, аукционный дом "литфонд", михаил лермонтов
Культура, Новости культуры, Книги, Аукцион, Аукционный дом "Литфонд", Михаил Лермонтов
На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова
Первое посмертное издание стихов Лермонтова продали на аукционе за 850 тысяч рублей
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первое посмертное издание стихов Михаила Лермонтова продали за 850 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
"Библиофилов порадовала возможность приобрести в коллекцию все 4 тома первого посмертного издания стихотворений Михаила Лермонтова (Санкт-Петербург, Тип. Ильи Глазунова и Комп., 1842-1844 годов). Причем, впервые прилагается и портрет поэта, выполненный в технике литографии по рисунку русского художника, литографа, академика Императорской Академии художеств Кирилла Горбунова", – говорится в сообщении.
Также на аукционе был представлен роман Федора Достоевского "Бедные люди" с загадочной дарственной надписью, сделанной вскоре после смерти самого автора. На титульном листе написано: "Новорожденному Николаю от Харона 11 февраля 1881 г.". Книга ушла с молотка за 280 тысяч рублей.
Финальная ставка, отмечается в сообщении, за издание Аркадия Гайдара "Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове" с рисунками советского художника Владимира Конашевича по итогам торгов выросла почти вдвое.
Издание было выпущено в двух вариантах: в переплете и в обложке. На аукционе был выставлен экземпляр именно в издательском картонажном переплете. За него отдали 340 тысяч рублей.
Это одна из самых редких детских книг ХХ века, приводятся в пресс-релизе слова известного библиофила и исследователя книжной культуры Михаила Сеславинского.
Было продано также издание Даниила Хармса "Игра" за 100 тысяч рублей. Это еще один раритет из раздела детской литературы с иллюстрациями художника Владимира Конашевича.
Ранее был объявлен
шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова.
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