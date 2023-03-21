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На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова

На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова - РИА Новости, 21.03.2023

На аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова

Первое посмертное издание стихов Михаила Лермонтова продали за 850 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:00

2023-03-21T03:00

2023-03-21T03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первое посмертное издание стихов Михаила Лермонтова продали за 850 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Библиофилов порадовала возможность приобрести в коллекцию все 4 тома первого посмертного издания стихотворений Михаила Лермонтова (Санкт-Петербург, Тип. Ильи Глазунова и Комп., 1842-1844 годов). Причем, впервые прилагается и портрет поэта, выполненный в технике литографии по рисунку русского художника, литографа, академика Императорской Академии художеств Кирилла Горбунова", – говорится в сообщении. Также на аукционе был представлен роман Федора Достоевского "Бедные люди" с загадочной дарственной надписью, сделанной вскоре после смерти самого автора. На титульном листе написано: "Новорожденному Николаю от Харона 11 февраля 1881 г.". Книга ушла с молотка за 280 тысяч рублей. Финальная ставка, отмечается в сообщении, за издание Аркадия Гайдара "Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове" с рисунками советского художника Владимира Конашевича по итогам торгов выросла почти вдвое. Издание было выпущено в двух вариантах: в переплете и в обложке. На аукционе был выставлен экземпляр именно в издательском картонажном переплете. За него отдали 340 тысяч рублей. Это одна из самых редких детских книг ХХ века, приводятся в пресс-релизе слова известного библиофила и исследователя книжной культуры Михаила Сеславинского. Было продано также издание Даниила Хармса "Игра" за 100 тысяч рублей. Это еще один раритет из раздела детской литературы с иллюстрациями художника Владимира Конашевича. Ранее был объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова.

https://ria.ru/20230228/vesna-1854617627.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, аукцион, аукционный дом "литфонд", михаил лермонтов