https://ria.ru/20230417/astana-1865733192.html

Снег и метель парализовали транспортное движение в Астане

Снег и метель парализовали транспортное движение в Астане - РИА Новости, 17.04.2023

Снег и метель парализовали транспортное движение в Астане

Обильный снегопад, метель и гололед в понедельник парализовали транспортное движение в столице Казахстана, отмечается задержка авиарейсов в международном... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:17

2023-04-17T09:17

2023-04-17T10:25

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АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Обильный снегопад, метель и гололед в понедельник парализовали транспортное движение в столице Казахстана, отмечается задержка авиарейсов в международном аэропорту Астаны, городские коммунальные службы и полицейские работают в усиленном режиме, передает корреспондент РИА Новости. В столице республики, начиная с субботы, идет снег, метель, образовалась гололедица. По данным Казгидромета, только за последние три дня выпало 37,6 миллиметра осадков в виде снега при месячной норме 22 миллиметра. "В связи с ухудшением погодных условий скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта", - говорится в сообщении ТОО City Transportation Systems, столичного оператора по управлению транспортным комплексом. По информации департамента полиции, за прошедшие сутки на дорогах Астаны зарегистрированы 144 дорожно-транспортных происшествия, в ходе которых пострадали двое граждан. "ДТП происходят в результате несоблюдения скоростного режима, интервала и безопасной дистанции, не учитывая погодные условия и гололед. Все участники ДТП передвигались на летних шинах", - пояснили в пресс-службе. При этом отмечается, что полицейские, как и коммунальные службы, в круглосуточном усиленном режиме несут службу. Столичное управление образования перевело школьников на дистанционный формат обучения, в международном аэропорту, согласно онлайн-табло вылета и прилета рейсов, задерживаются десятки самолетов. Кроме того, выезд из Астаны ограничен по основным автомобильным дорогам для всех видов транспорта.Подобная погода во второй половине апреля - редкость для столицы Казахстана. В прошлом году мокрый снег, сильный ветер и буран обрушились на город 29 марта, из-за непогоды был закрыт аэропорт, а также автотрассы по всем направлениям.

https://ria.ru/20230415/snegopad-1865510626.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, астана, казахстан