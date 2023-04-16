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Болгария может временно запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 16.04.2023
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17:40 16.04.2023 (обновлено: 19:03 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/zerno-1865677366.html
Болгария может временно запретить импорт зерна с Украины
Болгария может временно запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 16.04.2023
Болгария может временно запретить импорт зерна с Украины
Болгария вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Явор... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T17:40
2023-04-16T19:03
болгария
украина
польша
урсула фон дер ляйен
румен радев
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Болгария вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев, его слова приводит Болгарское телеграфное агентство (БТА). Среди прочего он указал на необходимость защитить интересы страны, учитывая недавние действия Варшавы и Будапешта. По словам Гечева, если София не предпримет аналогичных шагов, украинского зерна в Болгарии может стать еще больше.Как отмечает агентство, в понедельник Гечев ждет доклады о юридической составляющей введенных запретов другими странами, а во вторник рассчитывает обсудить ситуацию с президентом Болгарии Руменом Радевым. Накануне Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики. В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий. С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта в другие страны. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865645430.html
https://ria.ru/20230411/zerno-1864625680.html
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болгария, украина, польша, урсула фон дер ляйен, румен радев, евросоюз, в мире
Болгария, Украина, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Румен Радев, Евросоюз, В мире
Болгария может временно запретить импорт зерна с Украины

Болгария рассматривает введение временного запрета на импорт зерна с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Болгария вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев, его слова приводит Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Среди прочего он указал на необходимость защитить интересы страны, учитывая недавние действия Варшавы и Будапешта. По словам Гечева, если София не предпримет аналогичных шагов, украинского зерна в Болгарии может стать еще больше.
Как отмечает агентство, в понедельник Гечев ждет доклады о юридической составляющей введенных запретов другими странами, а во вторник рассчитывает обсудить ситуацию с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Накануне Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.
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Вчера, 12:37
В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики.
В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.
С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта в другие страны. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Польша предложила распределять украинское зерно по всему Евросоюзу
11 апреля, 22:11
 
БолгарияУкраинаПольшаУрсула фон дер ЛяйенРумен РадевЕвросоюзВ мире
 
 
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