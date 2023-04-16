https://ria.ru/20230416/vulkan-1865615958.html
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла - РИА Новости, 16.04.2023
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла
Специалисты зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:13
2023-04-16T08:13
2023-04-16T11:19
происшествия
эбеко
парамушир
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апр — РИА Новости. Специалисты зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области. "В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от камчатской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", — уточнило ведомство. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что нормально для этого вулкана. Рекордный выброс произошел 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Несколько дней назад несколько поселков в центре Камчатки накрыло пеплом при извержении вулкана Шивелуч.
https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864813604.html
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html
эбеко
парамушир
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эбеко, парамушир, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла
На курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра