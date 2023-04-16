Рейтинг@Mail.ru
СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 16.04.2023 (обновлено: 17:58 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/volkov-1865652939.html
СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова
СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова - РИА Новости, 16.04.2023
СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова,... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:54
2023-04-16T17:58
россия
фонтанка (река)
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865671935_0:263:1500:1107_1920x0_80_0_0_1d2f30aa2ef8ae35d83d7ed1e47dbc5c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова, сообщило ведомство в Telegram-канале.Как отмечается, в социальных сетях появилась информация, что артиста якобы сбил 18-летний водитель электросамоката, который был пьян.Молодежный театр на Фонтанке 9 апреля проинформировал, что актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни.За 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке артист сыграл роли в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", "Кабала святош/Мольер". До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке Волков работал в Театре Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формальном театре", сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и "Приют комедианта". Артист известен широкой публике и по многочисленным работам в кино и на телевидении.
https://ria.ru/20230330/dtp-1861864828.html
россия
фонтанка (река)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865671935_0:122:1500:1247_1920x0_80_0_0_23f43d906dad3b06fbc36f3562df26f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фонтанка (река), санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия
Россия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Происшествия
СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова

СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова из-за данных, что его сбил самокат

© Фото : Молодёжный театр на ФонтанкеАктер Вадим Волков
Актер Вадим Волков - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Молодёжный театр на Фонтанке
Актер Вадим Волков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Как отмечается, в социальных сетях появилась информация, что артиста якобы сбил 18-летний водитель электросамоката, который был пьян.
«

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О. В. Бобкову установить обстоятельства гибели актера Вадима Кимовича Волкова и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", — говорится в публикации ведомства.

Молодежный театр на Фонтанке 9 апреля проинформировал, что актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни.
За 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке артист сыграл роли в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", "Кабала святош/Мольер". До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке Волков работал в Театре Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формальном театре", сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и "Приют комедианта". Артист известен широкой публике и по многочисленным работам в кино и на телевидении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Челябинске женщина на авто сбила двух подростков на электросамокате
30 марта, 15:04
 
РоссияФонтанка (река)Санкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала