https://ria.ru/20230416/volkov-1865652939.html

СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова

СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова - РИА Новости, 16.04.2023

СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:54

2023-04-16T13:54

2023-04-16T17:58

россия

фонтанка (река)

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова, сообщило ведомство в Telegram-канале.Как отмечается, в социальных сетях появилась информация, что артиста якобы сбил 18-летний водитель электросамоката, который был пьян.Молодежный театр на Фонтанке 9 апреля проинформировал, что актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни.За 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке артист сыграл роли в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", "Кабала святош/Мольер". До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке Волков работал в Театре Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формальном театре", сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и "Приют комедианта". Артист известен широкой публике и по многочисленным работам в кино и на телевидении.

https://ria.ru/20230330/dtp-1861864828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, фонтанка (река), санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия