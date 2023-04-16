СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова
СК выяснит обстоятельства смерти актера Вадима Волкова из-за данных, что его сбил самокат
Актер Вадим Волков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Как отмечается, в социальных сетях появилась информация, что артиста якобы сбил 18-летний водитель электросамоката, который был пьян.
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"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О. В. Бобкову установить обстоятельства гибели актера Вадима Кимовича Волкова и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", — говорится в публикации ведомства.
Молодежный театр на Фонтанке 9 апреля проинформировал, что актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни.
За 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке артист сыграл роли в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", "Кабала святош/Мольер". До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке Волков работал в Театре Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формальном театре", сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и "Приют комедианта". Артист известен широкой публике и по многочисленным работам в кино и на телевидении.