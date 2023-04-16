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Киев надеется договориться с Варшавой по зерну - РИА Новости, 16.04.2023
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12:37 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865645430.html
Киев надеется договориться с Варшавой по зерну
Киев надеется договориться с Варшавой по зерну - РИА Новости, 16.04.2023
Киев надеется договориться с Варшавой по зерну
В Киеве заявили, что на переговорах в понедельник надеются договориться о транзите зерна с Варшавой, которая до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:37
2023-04-16T12:37
украина
польша
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Киеве заявили, что на переговорах в понедельник надеются договориться о транзите зерна с Варшавой, которая до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с Украины на фоне протестов фермеров. "Мы понимаем, что польским фермерам сложно. Мы все понимаем, кто является причиной всего этого. Но каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник", - приводит украинское издание "Клименко. Тайм" слова министра аграрной политики Украины Николая Сольского. По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января. Для ее урегулирования было проведено много переговоров, в том числе непубличного характера. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html
https://ria.ru/20230415/zerno-1865550745.html
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украина, польша, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, В мире
Киев надеется договориться с Варшавой по зерну

Киев надеется договориться с Варшавой, которая запретила ввоз сельхозпродукции с Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Киеве заявили, что на переговорах в понедельник надеются договориться о транзите зерна с Варшавой, которая до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с Украины на фоне протестов фермеров.
"Мы понимаем, что польским фермерам сложно. Мы все понимаем, кто является причиной всего этого. Но каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник", - приводит украинское издание "Клименко. Тайм" слова министра аграрной политики Украины Николая Сольского.
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По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января. Для ее урегулирования было проведено много переговоров, в том числе непубличного характера.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.
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Польша временно запретит импорт украинского зерна
15 апреля, 16:05
 
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