https://ria.ru/20230416/tyulen-1865700720.html

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 16.04.2023

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

Истощенного детеныша тюленя спасли в Санкт-Петербурге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим, сообщило ГУП "Водоканал... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:50

2023-04-16T20:50

2023-04-16T21:14

хорошие новости

гуп «водоканал санкт-петербурга

общество

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Санкт-Петербурге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Животное обнаружили местные жители на пляже Ласковый в Курортном районе."Малыш сидел на пляже и, по оценке специалистов, был сильно истощен. К моменту приезда спасателей тюлененок перебрался по льду подальше от собравшихся людей и поближе к воде. Чтобы не напугать и спасти тюлененка, основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев бесшумно подплыл к льдине в специальном костюме и поймал спящее животное, осторожно накрыв сачком", — говорится в публикации в Telegram-канале.Самочка серого тюленя весит всего 13 килограммов. Ее уже доставили в центр, где специалисты окажут ей необходимую помощь. В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Сотрудники учреждения смогли спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20230329/losikha-1861641741.html

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гуп «водоканал санкт-петербурга, общество, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы