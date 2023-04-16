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В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 16.04.2023
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20:50 16.04.2023 (обновлено: 21:14 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/tyulen-1865700720.html
В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя
В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 16.04.2023
В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя
Истощенного детеныша тюленя спасли в Санкт-Петербурге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим, сообщило ГУП "Водоканал... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:50
2023-04-16T21:14
хорошие новости
гуп «водоканал санкт-петербурга
общество
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Санкт-Петербурге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Животное обнаружили местные жители на пляже Ласковый в Курортном районе."Малыш сидел на пляже и, по оценке специалистов, был сильно истощен. К моменту приезда спасателей тюлененок перебрался по льду подальше от собравшихся людей и поближе к воде. Чтобы не напугать и спасти тюлененка, основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев бесшумно подплыл к льдине в специальном костюме и поймал спящее животное, осторожно накрыв сачком", — говорится в публикации в Telegram-канале.Самочка серого тюленя весит всего 13 килограммов. Ее уже доставили в центр, где специалисты окажут ей необходимую помощь. В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Сотрудники учреждения смогли спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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гуп «водоканал санкт-петербурга, общество, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы
Хорошие новости, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Общество, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы
В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию истощенного детеныша тюленя

© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
Тюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Тюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Санкт-Петербурге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Животное обнаружили местные жители на пляже Ласковый в Курортном районе.
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
Тюленя спасли со льдины в день Пасхи на северо-западе Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Тюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
"Малыш сидел на пляже и, по оценке специалистов, был сильно истощен. К моменту приезда спасателей тюлененок перебрался по льду подальше от собравшихся людей и поближе к воде. Чтобы не напугать и спасти тюлененка, основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев бесшумно подплыл к льдине в специальном костюме и поймал спящее животное, осторожно накрыв сачком", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Самочка серого тюленя весит всего 13 килограммов. Ее уже доставили в центр, где специалисты окажут ей необходимую помощь.
«

"Ранее несколько лет подряд в Пасху к нам обязательно приплывал тюлень. Это стало своеобразной традицией фонда. У нас даже появился специальный термин "пасхальный тюлень", — отметила основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Сотрудники учреждения смогли спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП
29 марта, 17:05
 
Хорошие новостиГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаОбществоСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпы
 
 
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