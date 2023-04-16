В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя
В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию истощенного детеныша тюленя
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Тюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Санкт-Петербурге и направили на реабилитацию в центр оказания помощи морским млекопитающим, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Животное обнаружили местные жители на пляже Ласковый в Курортном районе.
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Тюленя спасли со льдины на северо-западе Петербурга
"Малыш сидел на пляже и, по оценке специалистов, был сильно истощен. К моменту приезда спасателей тюлененок перебрался по льду подальше от собравшихся людей и поближе к воде. Чтобы не напугать и спасти тюлененка, основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев бесшумно подплыл к льдине в специальном костюме и поймал спящее животное, осторожно накрыв сачком", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Самочка серого тюленя весит всего 13 килограммов. Ее уже доставили в центр, где специалисты окажут ей необходимую помощь.
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"Ранее несколько лет подряд в Пасху к нам обязательно приплывал тюлень. Это стало своеобразной традицией фонда. У нас даже появился специальный термин "пасхальный тюлень", — отметила основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.
В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Сотрудники учреждения смогли спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.