https://ria.ru/20230416/spetsnaz-1865653484.html

Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки

Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки - РИА Новости, 16.04.2023

Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки

Бойцы спецназа "Ахмат" пять дней отражали атаки ВСУ, оказавшись в окружении в районе Белогоровки, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:04

2023-04-16T14:04

2023-04-16T14:36

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

апты алаудинов

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" пять дней отражали атаки ВСУ, оказавшись в окружении в районе Белогоровки, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. "В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа "Ахмат", которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов", — написал политик.Он назвал действия российских военнослужащих примером, указав, что они умело использовали боеприпасы, ликвидировали противников и не теряли выгодного положения, при этом "обдумывая каждый выстрел и шаг".Глава Чечни отдельно отметил мужество командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя. По словам Кадырова, в военном деле такой поступок означает, что "боец осознанно готов умереть". Кадыров добавил, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов оперативно вывез военнослужащих в безопасное место, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)