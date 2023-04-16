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Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 16.04.2023 (обновлено: 14:36 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/spetsnaz-1865653484.html
Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки
Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки - РИА Новости, 16.04.2023
Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки
Бойцы спецназа "Ахмат" пять дней отражали атаки ВСУ, оказавшись в окружении в районе Белогоровки, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:04
2023-04-16T14:36
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" пять дней отражали атаки ВСУ, оказавшись в окружении в районе Белогоровки, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. "В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа "Ахмат", которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов", — написал политик.Он назвал действия российских военнослужащих примером, указав, что они умело использовали боеприпасы, ликвидировали противников и не теряли выгодного положения, при этом "обдумывая каждый выстрел и шаг".Глава Чечни отдельно отметил мужество командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя. По словам Кадырова, в военном деле такой поступок означает, что "боец осознанно готов умереть". Кадыров добавил, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов оперативно вывез военнослужащих в безопасное место, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки

Кадыров: бойцы спецназа "Ахмат" пять дней отражали атаку в окружении в районе Белогоровки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" в Донбассе
Боец спецназа Ахмат в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец спецназа "Ахмат" в Донбассе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" пять дней отражали атаки ВСУ, оказавшись в окружении в районе Белогоровки, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа "Ахмат", которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов", — написал политик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он назвал действия российских военнослужащих примером, указав, что они умело использовали боеприпасы, ликвидировали противников и не теряли выгодного положения, при этом "обдумывая каждый выстрел и шаг".
Глава Чечни отдельно отметил мужество командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя. По словам Кадырова, в военном деле такой поступок означает, что "боец осознанно готов умереть".
«

"Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, Малой сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм", — написал он.

Кадыров добавил, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов оперативно вывез военнослужащих в безопасное место, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

Боец ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

Разрушенные дома в поселке Опытное в пригороде Артемовска

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный на позициях ВСУ в Артемовске

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейное оружие, найденное на позициях ВСУ в Артемовске

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

Памятник героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

Бойцы ЧВК Вагнер около здания районной администрации в Артемовске

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 12

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровАпты АлаудиновЧеченская республика (Чечня)
 
 
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