https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864720107.html

"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске

"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 12.04.2023

"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске

Самой горячей точкой в зоне специальной военной операции остается Артемовск, здесь российские войска сосредоточили основную часть боевых задач. Как выглядит... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:12

2023-04-12T13:12

2023-04-12T13:12

фото

специальная военная операция на украине

артемовск

ситуация в днр и лнр

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864669267_0:145:2975:1818_1920x0_80_0_0_6eb5d817316af6357fd51cdce47b86f4.jpg

Самой горячей точкой в зоне специальной военной операции остается Артемовск, здесь российские войска сосредоточили основную часть боевых задач. Как выглядит город, где идут ожесточенные бои, — в фотоленте Ria.ru.

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, артемовск, ситуация в днр и лнр, чвк "вагнер"