https://ria.ru/20230416/putin-1865694277.html

Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии

Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии - РИА Новости, 17.04.2023

Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии

Москва и Пекин активно сотрудничают по линии военных ведомств, заявил Владимир Путин на встрече с членом Государственного совета, министром обороны Китая Ли... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-16T19:58

2023-04-16T19:58

2023-04-17T02:51

китай

в мире

владимир путин

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва и Пекин активно сотрудничают по линии военных ведомств, заявил Владимир Путин на встрече с членом Государственного совета, министром обороны Китая Ли Шанфу.Он выразил уверенность, что это еще одно важнейшее направление, укрепляющее исключительно доверительный стратегический характер отношений двух стран. Глава государства добавил, что в России рады видеть министра обороны Китая, и выразил уверенность, что его визит пройдет на самом высоком уровне. Владимир Путин во время беседы также вспомнил о недавнем приезде председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что переговоры с ним прошли очень продуктивно, на встрече с ним обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств. Президент попросил Ли Шанфу передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания.В свою очередь, глава Минобороны Китая подчеркнул, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности.Он отметил, что Москву и Пекин объединяют крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны. При этом министр заявил, что это взаимодействие не направлено против третьих стран. Он также добавил, что Путина и Си Цзиньпина "связывает дружба, и это знают все у нас в Китае".По словам Ли Шанфу, взаимодействие двух стран в том числе в военно-технической области развивается хорошо и вносит вклад в развитие глобальной безопасности. Он подчеркнул, что Китай продолжит сотрудничать с Россией на всех уровнях во имя развития и процветания всего мира.

https://ria.ru/20230412/tsru-1864641514.html

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

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Путин о сотрудничестве России и Китая Россия и Китай активно сотрудничают по линии военных ведомств - Путин 2023-04-16T19:58 true PT1M01S

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китай, в мире, владимир путин, россия, си цзиньпин