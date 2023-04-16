https://ria.ru/20230416/putin-1865694277.html
Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии
Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии - РИА Новости, 17.04.2023
Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии
Москва и Пекин активно сотрудничают по линии военных ведомств, заявил Владимир Путин на встрече с членом Государственного совета, министром обороны Китая Ли... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-16T19:58
2023-04-16T19:58
2023-04-17T02:51
китай
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владимир путин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва и Пекин активно сотрудничают по линии военных ведомств, заявил Владимир Путин на встрече с членом Государственного совета, министром обороны Китая Ли Шанфу.Он выразил уверенность, что это еще одно важнейшее направление, укрепляющее исключительно доверительный стратегический характер отношений двух стран. Глава государства добавил, что в России рады видеть министра обороны Китая, и выразил уверенность, что его визит пройдет на самом высоком уровне. Владимир Путин во время беседы также вспомнил о недавнем приезде председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что переговоры с ним прошли очень продуктивно, на встрече с ним обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств. Президент попросил Ли Шанфу передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания.В свою очередь, глава Минобороны Китая подчеркнул, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности.Он отметил, что Москву и Пекин объединяют крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны. При этом министр заявил, что это взаимодействие не направлено против третьих стран. Он также добавил, что Путина и Си Цзиньпина "связывает дружба, и это знают все у нас в Китае".По словам Ли Шанфу, взаимодействие двух стран в том числе в военно-технической области развивается хорошо и вносит вклад в развитие глобальной безопасности. Он подчеркнул, что Китай продолжит сотрудничать с Россией на всех уровнях во имя развития и процветания всего мира.
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Путин о сотрудничестве России и Китая
Россия и Китай активно сотрудничают по линии военных ведомств - Путин
2023-04-16T19:58
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китай, в мире, владимир путин, россия, си цзиньпин
Китай, В мире, Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин
Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии
Президент Путин заявил, что военное сотрудничество России и КНР очень хорошо развивается
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва и Пекин активно сотрудничают по линии военных ведомств, заявил Владимир Путин на встрече с членом Государственного совета, министром обороны Китая Ли Шанфу.
«
"По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах — и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе", — сказал президент.
Он выразил уверенность, что это еще одно важнейшее направление, укрепляющее исключительно доверительный стратегический характер отношений двух стран. Глава государства добавил, что в России рады видеть министра обороны Китая, и выразил уверенность, что его визит пройдет на самом высоком уровне.
Владимир Путин во время беседы также вспомнил о недавнем приезде председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что переговоры с ним прошли очень продуктивно, на встрече с ним обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств. Президент попросил Ли Шанфу передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания.
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В свою очередь, глава Минобороны Китая подчеркнул, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности.
«
"После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", — сказал Ли Шанфу.
Он отметил, что Москву и Пекин объединяют крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны. При этом министр заявил, что это взаимодействие не направлено против третьих стран. Он также добавил, что Путина и Си Цзиньпина "связывает дружба, и это знают все у нас в Китае".
По словам Ли Шанфу, взаимодействие двух стран в том числе в военно-технической области развивается хорошо и вносит вклад в развитие глобальной безопасности. Он подчеркнул, что Китай продолжит сотрудничать с Россией на всех уровнях во имя развития и процветания всего мира.
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