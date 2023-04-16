https://ria.ru/20230416/peregovory-1865707424.html

В Киеве анонсировали переговоры с Польшей по экспорту сельхозпродукции

В Киеве анонсировали переговоры с Польшей по экспорту сельхозпродукции - РИА Новости, 16.04.2023

В Киеве анонсировали переговоры с Польшей по экспорту сельхозпродукции

В понедельник начнутся переговоры об экспорте украинской продукции с Польшей, в среду – с Румынией, в четверг – со Словакией, сообщил министр аграрной политики... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T22:20

2023-04-16T22:20

2023-04-16T22:20

польша

украина

евросоюз

урсула фон дер ляйен

в мире

еврокомиссия

румыния

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В понедельник начнутся переговоры об экспорте украинской продукции с Польшей, в среду – с Румынией, в четверг – со Словакией, сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее в минагрополитики Украины заявили, что министр в разговоре с венгерским коллегой вопрос экспорта украинской продукции, отметил неприемлемость односторонних решений. "В ближайшие месяцы будут сложные переговоры, вызванные активным экспортом нашей продукции в страны ЕС. Если говорим о Польше, то переговоры начинаются завтра. Завтра встречаемся в Варшаве и всех будем информировать. Первым шагом, по нашему мнению, должно быть открытие транзита", - сказал Сольский. По его словам, в среду запланированы переговоры с Румынией, в четверг – со Словакией. Накануне Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230416/import-1865672650.html

https://ria.ru/20230416/selkhozproduktsii-1865703030.html

польша

украина

румыния

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польша, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, в мире, еврокомиссия, румыния