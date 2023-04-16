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Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
11:28 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/ogon-1865636733.html
Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе
Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе - РИА Новости, 16.04.2023
Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе
Благодатный огонь, лампаду из Иерусалима, привезли в один из храмов Донбасса, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:28
2023-04-16T11:28
религия
иерусалим
донбасс
луганская народная республика
иисус христос
леонид пасечник
единая россия
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь, лампаду из Иерусалима, привезли в один из храмов Донбасса, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". "Единая Россия" помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона", - сказано в сообщении. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, а врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику и уже направили в лампадах по всем городам и районам. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
иерусалим
донбасс
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иерусалим, донбасс, луганская народная республика, иисус христос, леонид пасечник, единая россия, пасха
Религия, Иерусалим, Донбасс, Луганская Народная Республика, Иисус Христос, Леонид Пасечник, Единая Россия, Пасха
Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе

ЕР помогла доставить Благодатный огонь в один из храмов Донбасса

© РИА НовостиЦеремония схождения Благодатного огня
Церемония схождения Благодатного огня - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости
Церемония схождения Благодатного огня. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь, лампаду из Иерусалима, привезли в один из храмов Донбасса, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
"Единая Россия" помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона", - сказано в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, а врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику и уже направили в лампадах по всем городам и районам.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Схождение Благодатного огня
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Верующие у ворот в старом городе Иерусалима, которые ведут к храму Гроба Господня, в Пасхальную субботу

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
1 из 10
© AHMAD GHARABLI

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

Сотрудники правоохранительных органов возле храма Гроба Господня в Иерусалиме

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

© AHMAD GHARABLI
2 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Марш палестинских скаутов в честь православной Пасхи в Старом городе в Иерусалиме

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
3 из 10
© РИА Новости / Артем Буденный

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

Православные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© РИА Новости / Артем Буденный
4 из 10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
5 из 10
© AP Photo / Mahmoud Illean

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

© AP Photo / Mahmoud Illean
6 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

Верующие со свечами, зажженными от Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

Верующие со свечами, зажженными от Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
8 из 10
© AP Photo / Mahmoud Illean

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

© AP Photo / Mahmoud Illean
9 из 10
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
10 из 10

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
1 из 10

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

© AHMAD GHARABLI
2 из 10

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© РИА Новости / Артем Буденный
4 из 10

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
5 из 10

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

© AP Photo / Mahmoud Illean
6 из 10

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
8 из 10

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

© AP Photo / Mahmoud Illean
9 из 10

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
10 из 10
 
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