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Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе

Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе - РИА Новости, 16.04.2023

Благодатный огонь привезли в один из храмов в Донбассе

Благодатный огонь, лампаду из Иерусалима, привезли в один из храмов Донбасса, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T11:28

2023-04-16T11:28

2023-04-16T11:28

религия

иерусалим

донбасс

луганская народная республика

иисус христос

леонид пасечник

единая россия

пасха

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь, лампаду из Иерусалима, привезли в один из храмов Донбасса, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". "Единая Россия" помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона", - сказано в сообщении. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, а врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику и уже направили в лампадах по всем городам и районам. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.

иерусалим

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иерусалим, донбасс, луганская народная республика, иисус христос, леонид пасечник, единая россия, пасха