https://ria.ru/20230416/obstrely-1865645151.html

СК расследует обстрелы ВСУ центра Донецка в пасхальную ночь

СК расследует обстрелы ВСУ центра Донецка в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023

СК расследует обстрелы ВСУ центра Донецка в пасхальную ночь

Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов в пасхальную ночь украинскими военными центра Донецка, где погибла женщина и еще шесть человек ранены,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:36

2023-04-16T12:36

2023-04-16T12:36

специальная военная операция на украине

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов в пасхальную ночь украинскими военными центра Донецка, где погибла женщина и еще шесть человек ранены, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате украинского обстрела центра Донецка. Также он заявил о возгорании в детском саду и разрушениях на Крытом рынке, в близлежащих магазинах и аптеке. "Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками Донецкой Народной Республики, а также территории Белгородской и Курской областей", - говорится в публикации. По данным ведомства, в результате обстрела во время пасхальной службы Преображенского кафедрального собора Донецка погибла женщина, по предварительным данным, шестеро человек ранены, включая иподиакона Храма Вознесения. Кроме того, от обстрелов пострадали здание детского сада, где начался пожар, и близлежащие магазины, аптека, Крытый рынок. За прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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Влада Копылова

донецк, следственный комитет россии (ск рф), денис пушилин, донецкая народная республика